北市食品抽驗不合格率上升 衛生局︰今年案件較去年同期增28％

台北市食品抽驗不合格率逐年上升，衛生局表示會持續針對高違規、高風險、高關注及新興產品加強查驗，提升食品稽查效能與抽驗精準度。（圖由台北市衛生局提供）

2024/09/01 16:18

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市今年3月爆發寶林茶室中毒案，造成各界人心惶惶，食安陳情案件直線上升。審計部報告指台北市衛生局近年食品抽驗及稽查業者結果，不合格件數及比率有上升趨勢。衛生局回應，今年1到7月民眾陳情食安案件較去年同期增加28%，因初查不合格及現場輔導改善都列入統計，因此不合格率偏高，將持續提升食品稽查效能與抽驗精準度。

審計部總決算審核報告指出，台北市衛生局2021至2023年度分別編列含中央補助經費6256萬餘元、5755萬餘元、6490萬餘元預算推動食品抽驗、市售食品標示輔導暨查核、食品業者衛生輔導暨查核等業務，2021、2022、2023年度截至8月底止，食品查驗分別為6萬532件、5萬2587件及3萬3528件，不合格件數比重由2021年度之0.77%增為2023年度至8月止的1.60%。

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同期間稽查業者食品良好衛生規範準則（GHP）家次分別為1萬6535件、1萬6079件、1萬6380件，稽查不合格家次比重自2021年度之23.20%增為2023年度至8月止的25.89%，審計部要求衛生局檢討改善。

台北市衛生局表示，今年1到7月食品藥品醫療器材化妝品人民陳情案達1萬137件，較去年同期7910件相比，增加28%。GHP不合格率因審計部將初查不合格及現場輔導改善均列入，故不合格率偏高，若看近3年複查不合格率，則為0.079%，另因稽查人力量能有限，將於年度GHP計畫，針對高風險、高出餐量等餐飲業別列管定期查核。

衛生局說明，為監控市售產品品質及符合相關法規，訂有食品專案稽查抽驗計畫，以「風險等級、立意取樣」為原則。以食品抽驗為例，衛生局會分析消費型態、年節時令、產品特性、可能違規情況等，並參考歷年抽驗結果、消費者檢舉、時事議題、新興產品，追蹤中央監測資訊及參考國際不安全訊息等訂定各類食品專案抽驗計畫。

另外，衛生局表示會持續針對高違規、高風險、高關注及新興產品加強查驗，提升食品稽查效能與抽驗精準度，藉以監控市場產品及即時輔導業者建立源頭管理及自主管理制度。衛生局查核發現不合格產品即命業者立即下架不得販售，並進行源頭調查同時列管持續抽驗，不合格產品同步通報中央於產地及邊境加強源頭管理，可達到風險管控以降低不合格品於市面流通。

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