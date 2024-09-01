柯文哲4300萬商辦是京華城案「後謝」？ 民眾黨控媒體抹黑

民眾黨發聲明痛批，媒體惡意將柯文哲運用選舉補助款合法購置的商辦，影射為京華城案「後謝」，指控媒體淪為檢方洩密工具。（資料照）

2024/09/01 16:04

〔記者林哲遠／台北報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案，北檢昨秘密約談，疑為牽線人的北市府前兵役局長朱亞虎，釐清柯文哲購買4300萬商辦過程。對此，民眾黨發聲明痛批，媒體惡意將柯文哲運用選舉補助款合法購置的商辦，影射為京華城案「後謝」，指控媒體淪為檢方洩密工具。

台北地檢署追查京華城弊案，昨將柯文哲依收賄等罪聲押禁見，為釐清柯的異常金流，並以4300萬元購買商辦大樓，昨秘密指揮廉政署，拘提被質疑為牽線人的北市府前兵役局長朱亞虎，深夜移送北檢複訊，檢察官偵訊近2小時後，無保請回。

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民眾黨中央緊急應變小組指出，民眾黨今天上午針對昨天檢廉違反偵查不公開，配合特定媒體洩密帶風向等不法作為已經提出譴責，未料又有媒體以獨家之名，配合檢方原應秘密的偵辦約談程序，惡意將柯文哲運用選舉補助款合法購置的商辦，影射為京華城案「後謝」，對於明顯抹黑的惡質手法，民眾黨提出最強烈之抗議。

應變小組提到，柯文哲按照民眾黨財務管理辦法規定，把總統大選3分之2補助款，用於購置商辦提供民眾黨使用，一切合法合規。4300萬購置商辦跟京華城案根本「風馬牛不相及」，報導惡意將其連結為京華城「後謝」，在羈押庭召開前夕，放出惡意栽贓抹黑，其意圖昭然若揭。

應變小組強調，近期許多報導配合檢廉洩漏偵查秘密，再以所謂「獨家新聞」的方式，惡意進行各式不實連結帶風向，手法如出一徹，不僅使媒體淪為檢方洩密工具，更嚴重破壞司法程序的公正性，法務部及檢廉應該出面說清楚。

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