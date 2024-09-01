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首頁　>　臺北市

小草北檢外違規集會 警方上午10時第一次舉牌警告

中正一分局長張嘉煌第一次舉牌警告。（記者王冠仁翻攝）

中正一分局長張嘉煌第一次舉牌警告。（記者王冠仁翻攝）

2024/09/01 10:35

〔記者王冠仁／台北報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲，因為涉入京華城容積率弊案，遭台北地檢署聲押禁見。而支持柯文哲的小草們，從昨天（8/31）下午就陸續到北檢外聚集、聲援，今天早上也有上百名小草到場，然而台北市議員苗博雅就指出，北檢外屬法定集會遊行禁制區，質疑台北市長蔣萬安放水。台北市警局在今天上午也做出回應，同時在早上10時5分第一次舉牌警告。

警方指出，台北地檢署屬集會遊行法第6條所列之禁制區範圍，除經禁制區主管機關核准外，無法依規定申請集會。但是，依據「偶發性及緊急性集會遊行處理原則」及「公民與政治權利國際公約」之精神，警方尊重群眾表達言論之自由。

此外，為維護北檢及台北地院等機關安全，避免影響案件偵審過程，警方調派必要警力於現場執行機關安全維護；另經請示北檢檢察官，為免引發抗爭，針對小草們的違法集會，警方原則上會採柔性處理，但是如果有脫序行為，警方會依法究辦，決不寬貸。

中正一分局強調，依集會遊行法第26條規定，「集會遊行之不予許可、限制或命令解散，應公平合理考量人民集會、遊行權利與其他法益間之均衡維護，以適當之方法為之，不得逾越所欲達成目的之必要限度」。因此，警方先前已針對活動主持人李逸明實施2次書面勸導，但小草們仍持續辦活動，中正一分局長張嘉煌在早上10時5分第一次舉牌警告。

警方呼籲，現場群眾應保持和平理性，警方將視相關狀況機動調整部署並採取必要之措施。

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