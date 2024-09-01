柯文哲聲押最快下午拍板！台北地院先找檢辯開「閱卷庭」

柯文哲涉京華城容積率弊案，遭北檢聲押禁見；北院今日上午8時30分先召開「閱卷庭」，由檢方說明限制給律師閱卷的範圍。（資料照，記者劉信德攝）

2024/09/01 09:17

首次上稿 08:31

更新時間 09:17

〔記者溫于德／台北報導〕曾任台北市長的民眾黨主席柯文哲及時任副市長彭振聲涉京華城容積率弊案，台北地檢署訊後依涉嫌貪污重罪且有串滅證之虞聲押禁見。台北地院罕見排定今天上午8時30分先與承辦檢察官召開「閱卷庭」，由檢方說明限制給律師閱卷的範圍，稍早林俊言等兩位檢察官與兩名被告及其4名律師均已入庭。開庭歷經約40分鐘，已結束。

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據悉，北檢偵辦本案特別開設「端股」，是考量偵辦矚目案件時，無法單靠一名檢察官完成調查，故為方便臨時編組而成立的一個代稱；過去承辦國安私菸案、三中案、立委收賄案，都曾出現這個神秘的「隱藏股別」。

北檢昨指，柯、彭均涉犯貪污治罪條例中違背職務收受賄賂、圖利等罪，且犯罪嫌疑重大，又有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，決定聲請羈押禁見。

被告彭振聲昨晚10時35分與卷證一同由北檢移送北院候審室，柯文哲晚7分鐘，於10時42分連同卷證移送；因兩人是同案被告，為防串滅證，北院讓兩人待在不同候審室隔離過夜。

北院今日則預計於8時30分召開「閱卷庭」，由檢方先表示限制給律師閱卷的範圍，並闡明限制閱卷的理由，再由法官決定限閱範圍，才會開始讓柯、彭及其律師分批閱卷。

閱卷後會進入「律見」程序，由柯、彭與律師討論答辯方向時，此時負責開聲押庭的北院法官再行閱卷後，才會決定開庭時間，因此，預計最快今天下午才會開羈押庭。

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