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    柯文哲金流混亂無視財政紀律 吳靜怡：政治貞操毀於交代不清的真鈔

    柯文哲除了京華城案之外，還必須面對政治獻金案等爭議案件。吳靜怡今發文表示：「柯文哲的政治貞操毀於交代不清的真鈔！」（資料照）

    柯文哲除了京華城案之外，還必須面對政治獻金案等爭議案件。吳靜怡今發文表示：「柯文哲的政治貞操毀於交代不清的真鈔！」（資料照）

    2024/09/01 10:19

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲因涉入京華城案，北檢昨晚依涉犯貪汙治罪條例違背職務收賄等罪，將柯聲押禁見，預計今日（9月1日）下午召開羈押庭。除了京華城案之外，柯文哲還必須面對政治獻金案等爭議案件。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今早在臉書發文表示：「柯文哲的政治貞操毀於交代不清的真鈔！」

    有週刊報導指出，柯文哲妻子陳佩琪曾拿大筆現鈔至ATM提款機存款，金額達上百萬元。吳靜怡質疑，難道這不是想用小帳務來掩飾大筆不明資金的手段嗎？到ATM分多次存款，行為猶如詐騙集團車手，怎麼不大方地到銀行存款就好？

    吳靜怡指出，柯文哲從木可公關開始就一反常態、不公開金流，兩夫妻每天說詞一再反覆，民眾黨到現在連直播頻道抖內經費的去向也都跳過，用4300萬現金去買商辦的來源也交代不清，吳質疑：「一向強調財政紀律的柯文哲，是不是故意打破應該有的紀律來鬆綁財務？」

    吳靜怡表示，如果柯文哲被羈押，民眾黨會不會開除柯文哲黨籍？又或是背棄高道德理想的訴求？京華城案件涉及刑法，民眾黨是不是無法像「政治獻金案」一樣找個斷點脫罪？更別說圖利不是一般人能為之，必須還要有最高行政裁決權而謀之。

    吳靜怡強調，民眾黨不只全黨鞏固柯文哲、不推派代理主席，甚至還刻意煽動支持者情緒來情勒司法人員，企圖製造成政治事端、司法不公產生社會輿論分裂，從這些間隙繼續生存，網軍甚至在昨晚傾巢而出。吳最後也強調：「民眾黨現在像是手抓海鮮桶，一堆蝦和壞掉的蚵仔，真的，昧著良心，有夠腥！誰敢吃。」

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