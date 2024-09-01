黨產會揭千代乃家旅館 戰後淪為KMT黨產

黨產會調查「轉帳撥用」案，發現日治時期「春田館」，戰後成為國民黨經營的「民眾旅社」，最後被變賣拆除。（圖取自《被消失的建築考》）

2024/09/01 08:33

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〔記者陳鈺馥／台北報導〕日治時期千代乃家旅館變成黨營旅社。行政院黨產會調查發現，二戰後，位於台中市的千代乃家旅館由三民主義青年團使用，該團併入國民黨後，國民黨透過「轉帳撥用」取得旅館產權，由黨經營「青年旅社」，區黨部亦曾設立在此。

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行政院黨產會8月31日起至9月22日在紅氣球島之食台北市華山店舉辦「時之河」展覽，並於8月出版《從銀座通到中正路》與《被消失的建築考》兩本書，向社會大眾呈現被消失的黨產建築故事。

黨產會調查，國民黨在戰後於全台經營5間旅館，分別是台中市的民眾旅社及青年旅社、台南市的四春園旅社、高雄市的高雄旅社，以及屏東縣的屏東旅社。

其中，千代乃家旅館最早由三民主義青年團使用，改名為「青年旅社」，青年團併入國民黨後，國民黨再以交換台中市役所標的為由，「轉帳撥用」取得千代乃家產權，接續以「青年旅社」之名經營，國民黨中區民眾服務站也曾設立在此。

1958年，原本位於台北市的國民黨台灣省黨部搬遷至台中市，選中青年旅社作為宿舍預定地，但隔年日式木造建築慘遭祝融付之一炬，無法當宿舍使用，1959年國民黨遂將占地389坪建物標售，原日產千代乃家旅館脫離黨產身分。

黨產會查出，日本時代台中市高檔旅館「春田館」，戰後也被國民黨接收，起初是由民眾葉金龍承租，當時改名為「民眾旅社」，不過1947年國民黨台中市黨部就收回經營，二二八事件爆發時，該旅社一度成為外省人的避難所。

據調查，台灣省黨部遷至台中之前，民眾旅社原被選定要拆除興建新的省黨部，黨工宿舍設在原為千代乃家旅館的青年旅社，但青年旅社因被大火燒毀，民眾旅社在鬧區腹地不足，要當省黨部用地的計畫也告吹。

1962年，國民黨將民眾旅社出售給永豐公司，售價僅262萬元；而黨產會近年曾派人現地勘查，發現當年春田館現址，如今是一般停車場，沒有任何遺跡可循。

黨產會副主委林聰賢受訪表示，國民黨剛來台時經營多間旅館，多數經營不善倒閉或變賣，另一方面也是不珍惜那個時代的事物，當然這些有其時代背景，但黨產會除調查處分及研究，亦做教育推廣，有責任告訴民眾那個時代被遺忘的歷史。

日治時期千代乃家旅館，戰後成為國民黨營「青年旅社」，在1959年日式木造建築慘遭祝融付之一炬。（圖為日治時期風景繪葉）

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