昔柯文哲斥省錢方案「諷刺貪污」 吳音寧：像被戳中「心虛的要害」

前北農總經理吳音寧（左）今凌晨PO文，還原台北魚果市場改建案在設計時的討論狀況，當年她曾提出1個可節省11億元的版本，卻被柯文哲怒罵「懂什麼東西」。（資料照）

2024/09/01 06:36

相關新聞請見：

柯文哲還有未爆彈？台北魚果市場改建 疑也為沈慶京開後門

〔記者楊心慧／台北報導〕台北第一魚果市場改建案被認為極可能是前台北市長柯文哲下一顆未爆彈，藍綠台北市議員直指該營造廠商也是威京集團旗下的中華工程，柯以「減項發包」變相綁標；前北農總經理吳音寧今凌晨PO文，還原改建案在設計時的狀況，她過去提出節省11億的版本卻被柯文哲怒罵「懂什麼東西」、「是在指控我們貪污是不是」？她還說，柯文哲當時「就像是被人戳中了什麼心虛的要害」。

請繼續往下閱讀...

吳音寧憶起當年，表示她於2017年6月就任北農總經理後，首要任務就是第一果菜市場改建案，該市場從1974年啟用至當時，已40多年，是台灣非常重要的蔬果拍賣市場。

吳音寧說，就任約一個月，她啟動市場改建小組會議，她每次開會都親自主持，也因此發現，北市府當時改建規劃，相當不符合實際運作需求，當時很憂心，因若花費100多億公帑，最後卻蓋壞市場，不只影響北農，更會影響全台灣的蔬果產銷。

吳音寧表示，她在2017年9月22日，首度提出挑高樓層、改善運輸動線、少掉大禮堂等，節省11億的新版改建方案，其後更多次去找柯文哲，盼市府可採納，但柯文哲一直置之不理。

吳音寧指出，直到2018年8月30日，議員簡舒培質詢時，問柯文哲一句：「是否知道，有個新版的改建方案，能節省十一億？」、「有比較便宜的方案，為什麼不採納？」，結果柯文哲一聽，就怒了，甚至生氣罵：「她懂什麼東西？」、「是在指控我們貪污是不是？」

吳音寧認為，當時柯文哲為何會如此氣急敗壞？像是被人戳中了什麼心虛的要害，而站在柯文哲身邊，曾說「圖利就抓去槍斃」的前副市長彭振聲，以及當時產發局長林崇傑、市場處長許玄謀等人，在威京集團子公司中華工程承包的市場改建案裡，又扮演著什麼樣的角色？她也強調，相信事情越查越明朗，必將水落石出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法