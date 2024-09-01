陳佩琪深夜現身北檢：我的每筆錢都乾乾淨淨

柯文哲妻子陳佩琪31日深夜到北檢向小草及支持者致意，發表聲明。（記者方賓照攝）

2024/09/01 06:11

首次上稿 00:34

更新時間 06:11

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲涉及京華城案，台北地檢署31日晚間依涉犯貪污治罪條例違背職務收賄等罪嫌聲押禁見。柯妻陳佩琪深夜現身北檢感謝小草支持，她說，絕對相信柯文哲的清白，「我的錢每一分每一筆都清清楚楚、乾乾淨淨、明明白白來的」，會和柯文哲奮戰到底。

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陳佩琪30日晚間以證人身分被移送北檢複訊，訊後無保請回，民眾黨立委黃珊珊開車載她離開。神隱一天後，她在黃珊珊、民眾黨祕書長周榆修等人陪同下，31日深夜10點多抵達北檢外，現場群眾高喊「佩琪加油」、「師母加油」。

陳佩琪首先向小草和支持者致謝，接著拿出自擬的聲明說，她絕對相信先生柯文哲的清白，媒體報導他們有大量的財產來源，都不是事實，「我的錢每一分每一筆都清清楚楚、乾乾淨淨、明明白白來的」，而且這些來源她昨天（30日）都有跟檢方清楚交代過。

陳佩琪說，有媒體獨家報導轉述證詞，都是有一點偏頗跟片面的報導。她質疑：「這有做到偵查不公開嗎？還是對我先生未審先判的一種報導。」

陳佩琪說，她絕對支持先生柯文哲捍衛清白，也會跟他奮戰到底，希望各位支持他們的朋友還有小草們，能夠繼續再給他們加油鼓勵和支持。

而台北地檢署稍早說明，經檢察官訊問柯文哲、被告彭振聲，認為2人均涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之公務員違背職務收賄，以及同條例第6條第1項第4款之圖利等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

陳佩琪由黃珊珊陪同到場。（記者方賓照攝）

陳佩琪傷心拭淚。（記者方賓照攝）

柯文哲和彭振聲被聲押禁見，都是涉犯貪汙治罪條例。（記者方賓照攝）

柯文被聲押，最快週日下午開羈押庭。（記者方賓照攝）

小草、柯粉在北檢外守夜，原地休息。（記者方賓照攝）

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