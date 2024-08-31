黃國昌、館長為「開會、開台」離開！北檢外剩陳智菡、吳怡萱陪小草

陳智菡及吳怡萱在場陪伴小草。（記者鄭景議攝）

2024/08/31 17:59

〔記者鄭景議／台北報導〕檢廉偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲遭檢方逮捕，目前持續偵訊，現場聚集百餘小草在北檢外聲援柯文哲，其中群眾聲量最大的黃國昌及館長都到場支援，但兩人目前已經相繼為了開會及開台離開，獨留發言人陳智菡及吳怡萱在現場陪伴小草。

民眾黨立委黃國昌約在下午1點30分現身北檢外，當時他對群眾喊話，表示「民眾黨絕對不會被擊垮」，大家都相信柯文哲，也絕對支持柯文哲爭取清白」。但因為是民眾黨緊急應變小組的召集人，他待了1個小時後就回到民眾黨黨部開會。

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網紅「館長」陳之漢則在下午2點來到現場，一到現場就表示搜索到現在20幾個小時「還問不出個屁」，政治獻金、補助款、京華城案，在瞎拚什麼東西？用網路、媒體審案，打壓柯文哲2個禮拜，檢察官再亂七八糟辦案想滅掉民眾黨。

館長在現場待了約兩個小時後，則向群眾表示，他要回去準備18時的開台，來對抗電視台的名嘴，並在向支持者喊話後離去。

目前剩下兩名發言人陳智菡、吳怡萱，以及副秘書長許甫在現場陪伴群眾，現場小草則不時大喊「放人」、「程序要正義，司法要公平」、「相信清白，阿北加油」等口號。

北檢外聚集上百名「小草」聲援柯文哲。（記者陳逸寬攝）

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