為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    黃國昌、館長為「開會、開台」離開！北檢外剩陳智菡、吳怡萱陪小草

    陳智菡及吳怡萱在場陪伴小草。（記者鄭景議攝）

    陳智菡及吳怡萱在場陪伴小草。（記者鄭景議攝）

    2024/08/31 17:59

    〔記者鄭景議／台北報導〕檢廉偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲遭檢方逮捕，目前持續偵訊，現場聚集百餘小草在北檢外聲援柯文哲，其中群眾聲量最大的黃國昌及館長都到場支援，但兩人目前已經相繼為了開會及開台離開，獨留發言人陳智菡及吳怡萱在現場陪伴小草。

    民眾黨立委黃國昌約在下午1點30分現身北檢外，當時他對群眾喊話，表示「民眾黨絕對不會被擊垮」，大家都相信柯文哲，也絕對支持柯文哲爭取清白」。但因為是民眾黨緊急應變小組的召集人，他待了1個小時後就回到民眾黨黨部開會。

    網紅「館長」陳之漢則在下午2點來到現場，一到現場就表示搜索到現在20幾個小時「還問不出個屁」，政治獻金、補助款、京華城案，在瞎拚什麼東西？用網路、媒體審案，打壓柯文哲2個禮拜，檢察官再亂七八糟辦案想滅掉民眾黨。

    館長在現場待了約兩個小時後，則向群眾表示，他要回去準備18時的開台，來對抗電視台的名嘴，並在向支持者喊話後離去。

    目前剩下兩名發言人陳智菡、吳怡萱，以及副秘書長許甫在現場陪伴群眾，現場小草則不時大喊「放人」、「程序要正義，司法要公平」、「相信清白，阿北加油」等口號。

    北檢外聚集上百名「小草」聲援柯文哲。（記者陳逸寬攝）

    北檢外聚集上百名「小草」聲援柯文哲。（記者陳逸寬攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播