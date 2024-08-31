館長現身北檢挺柯嗆這句 黃國昌喊：民眾黨絕對不會被擊垮

網紅「館長」陳之漢（前）現身聲援柯文哲，向小草喊話打氣。（記者廖振輝攝）

2024/08/31 16:56

〔記者張文川／台北報導〕台北市前市長、已請假的民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，今天凌晨移送台北地檢署複訊，約百餘名支持者上午起到北檢大門外要求放人，下午陸續有白營要角到場見，「館長」陳之漢發言說，執政黨執政了100多天都在剷除異己，請檢察官拿出柯文哲收錢的證據，不然沒辦法服眾；民眾黨立委黃國昌則喊話說，「民眾黨絕對不會被擊垮」，大家都相信柯文哲，也絕對支持柯文哲爭取清白」。

上午10點起就有百餘支持者到台北地檢署門口聲援柯文哲，手上分持「相信清白、柯P加油」、「綠色恐怖、司法不公」、「司法蒙塵、人民蒙羞」等標語，高呼「程序要正義、司法要公平、相信清白、柯P加油」等口號。

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館長下午2點到場，他說，搜索到現在20幾個小時「還問不出個屁」，政治獻金、補助款、京華城案，在瞎拚什麼東西？先用網路、媒體審案，打壓柯文哲2個禮拜，名嘴好像法官、檢察官，比誰都懂案情會怎麼發展，然後就真的發生了，用媒體先洗掉柯文哲支持者的聲量，再用檢察官亂七八糟辦案滅掉民眾黨，「沒滅掉就睡不著是不是」。

館長：只要柯文哲家裡搜出京華城案流過去的錢 我就跟大家道歉

館長又說，檢調搜索4小時、偵訊超過12小時又逮捕，檢調如果有證據就拿出來，結果搜了老半天搜出什麼東西？柯文哲圖了什麼利、賺了多少錢？館長嗆聲，「只要柯文哲家裡搜出京華城案流過去的錢，我就心碎，我就跟大家道歉」，民主法治國家講求證據，「柯文哲收了多少錢，趕快找出來，讓我們傷心」，柯文哲是他看過最笨的政治人物，也不是會收錢的人，希望大家能相信柯文哲。

民眾黨立委黃國昌下午也與民眾黨祕書長周榆修一起到北檢門外聲援柯文哲。黃國昌說，謝謝支持者在這麼熱的天氣下一起幫柯文哲加油，他該說的在早上記者會都說過了，要強調的是「民眾黨絕對不會被擊垮」，他們都相信柯文哲，也絕對支持柯文哲爭取清白。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右）、網紅「館長」陳之漢（左）到場北檢聲援柯文哲。（記者廖振輝攝）

上百名「小草」到北檢外聲援柯文哲。（記者廖振輝攝）

「小草」到北檢外高舉標語挺柯文哲。（記者廖振輝攝）

上百名「小草」到北檢外高舉標語聲援柯文哲。（記者廖振輝攝）

館長現身北檢向小草喊話打氣。（記者廖振輝攝）

民眾黨祕書長周榆修（右一）、立法院黨團總召黃國昌（右二）鞠躬感謝小草、柯粉。（記者廖振輝攝）

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