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    緊咬北檢不當搜黨部！民眾黨再批：北檢聲明硬拗「傷害台灣司法」

    台北地檢署30日偕同廉政署偵辦京華城容積率弊案，清晨搜索民眾黨主席柯文哲台北市住家，並帶走柯文哲夫婦偵訊。（資料照，記者方賓照攝）

    台北地檢署30日偕同廉政署偵辦京華城容積率弊案，清晨搜索民眾黨主席柯文哲台北市住家，並帶走柯文哲夫婦偵訊。（資料照，記者方賓照攝）

    2024/08/31 17:00

    〔記者林哲遠／台北報導〕台北地檢署追查京華城弊案，昨至前台北市長、民眾黨主席柯文哲住家、柯辦、民眾黨中央黨部搜索，但民眾黨今（31）日公布監視器畫面提出3點質疑違法搜索；北檢稍早發聲明駁斥，程序無瑕疵，且律師在場見證。民眾黨中央緊急應變小組再批，北檢聲明通篇硬拗，說法一變再變、自曝立場反覆，已嚴重傷害台灣司法公信力。

    北檢指出，這次搜索是依事證，針對柯文哲位於杭州南路辦公室及使用的櫥櫃，向法院聲請核發搜索票，並獲法院核准；檢察官昨上午率廉政官依法執行搜索，當時民眾黨秘書長周榆修口頭向執行人員說明，柯文哲在中央黨部雖無專屬辦公室，但仍會在此開會與辦公。

    北檢續指，執行人員遂以合比例的方式，進行檢視辦公室位置區、員工座位圖及相關櫥櫃，確認有無柯文哲實際使用的座位及櫥櫃，並未執行其他員工的私人物品及辦公座位，並依規定錄影，絕無違法搜索；搜索過程中，均有律師陪同周榆修全程在場見證程序， 並未提出任何異議，足證搜索程序並無瑕疵。

    對此，民眾黨中央緊急應變小組認為，昨日北檢第一版聲明指稱其搜索黨部「僅限柯文哲辦公室」，今日在民眾黨出示搜索影片監視器畫面後，馬上改口是「核實確認該址黨部內是否有柯之辦公室及使用之櫥櫃」，說詞前後不一。

    應變小組批評，北檢新聞稿中指稱「檢視辦公室位置區、員工座位圖及相關櫥櫃，以確認有無柯實際使用的座位及櫥櫃，且未執行其他員工私人物品及辦公座位」，但根據公布影像，檢廉人員確實在未經允許狀態擅自執行本黨其他同仁之櫥櫃，並隨意翻閱櫃中物品，也並未見北檢所稱「依規定錄影」，北檢為何一再說謊。

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