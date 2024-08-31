台灣觀光新品牌前進英國 在倫敦地標購物中心設攤強力宣傳

交通部觀光署在倫敦知名地標「巴特西發電站」購物中心廣場舉辦期間限定活動，以「Waves of Wonder」全新品牌概念搭建台灣特色攤位。（觀光署提供）

2024/08/31 16:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部觀光署今天（31日）說，在倫敦具有近百年歷史的知名地標「巴特西發電站」（Battersea Power Station）購物中心廣場內舉辦期間限定活動，以「Waves of Wonder」全新品牌概念搭建台灣特色攤位，展出台灣四季精彩的旅遊亮點。

觀光署5月推出台灣觀光新品牌「TAIWAN-Waves of Wonder」，首場海外宣傳活動選在英國倫敦新地標「巴特西發電站」（Battersea Power Station）購物中心內舉行，現場設置台灣特色展攤，以全新品牌視覺打造春、夏、秋、冬四大旅遊體驗區。

請繼續往下閱讀...

2024年第四季推廣以「台灣燈會、台灣仲夏節、茶旅文化、台灣好湯」為主題，展現台灣四季主推觀光活動及旅遊特色。

觀光署說，英國遊客是台灣重要的歐洲客源，希望藉由此次新品牌的活動讓英國民眾更認識台灣，觀光署駐倫敦辦事處在今年下半年度也多元利用各廣告平台，如倫敦地鐵站、計程車、公車等加強宣傳台灣品牌意象，更結合國籍航空及主流旅行業者推出豐富台灣旅遊產品。

台灣觀光新品牌3.0首次在倫敦舉辦的消費者宣傳活動，現場展區充滿台灣特色，除了有大型天燈造景呈現台灣燈會文化的氛圍，布置台灣辦桌、溫泉場景及夜市常見的彈珠台讓民眾體驗，也邀來倫敦最具人氣的台灣刈包店「BAO」，提供限量的台灣刈包兌換券作為遊戲大獎，吸引現場民眾體驗，此外Victoria Chmel等英國網紅也來到現場同樂。

觀光署說，日前台灣再度獲得美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》（環旅世界）第12屆休閒生活風格獎（Leisure Lifestyle Awards）「亞洲最佳休閒旅遊目的地」殊榮，未來觀光署將繼續前往法國巴黎、美國紐約等重點城市，舉辦新品牌的宣傳活動，與當地民眾深入交流，期待吸引更多歐美旅客造訪台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法