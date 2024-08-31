北市高職女學生在校內遭噴白色液體 控校方消極處理

台北市一名公立高職應屆畢業生表示，今年3月起在校內衣物、水壺被噴灑不明白色液體，數月來感受不到校方的幫忙。（翻攝自Dcard）

2024/08/31 16:27

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市某公立高職驚爆性騷事件！一名女學生今（31日）於社群控訴，在學校私人的水壺、衣物等多項物品遭不明人士噴撒不明白色液體，學校獲報後處理消極，她日前在社群發文爆料此事，還遭學校要求撤文。對此，台北市教育局表示，校方有依法進行校安通報，目前正調查中，並提供相關輔導協助。記者致電校方窗口、校長均未接通，未獲回應。

一名女學生今（31日）凌晨於Dcard上爆料，稱自己是北市某高職應屆畢業生，但今年3月起，持續有不明人士對她的物品噴灑不明白色液體，包含水壺、桌面、外套以及娃娃等，都出現不明白黃垢或是口紅痕跡，類似事件接連發生7次。

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她表示，通報校方後，校安回應說疑為「某種男性體液」，教官還說此事「跟學校無關」，是她自己沒收好東西。她說事發至今數個月身心感到相當煎熬且害怕，感覺不到學校有在幫助她，要求調監視器也被阻止，她並質疑校方是否有依法於獲報內24小時通報教育機關。

事實上，日前她就針對此事發文，但後續將文章刪除，讓許多網友都感到很擔憂。她也於今日貼文解釋，先前徹文是因為家長收到學校電話要求撤文。

對此，教育局回應，學校於知悉有疑似性別事件後，即依法進行校安通報，並於3日內召開會議決議受理，目前刻正依法調查中，並提供被行為學生相關輔導及協助；未來學校將依調查結果及決議進行後續輔導處遇事宜。

記者致電該校校長及學校聯絡窗口均未接通，未獲回應。

台北市一名公立高職應屆畢業生表示，今年3月起在校內衣物、水壺被噴灑不明白色液體，數月來感受不到校方的幫忙。（翻攝自Dcard）

台北市一名公立高職應屆畢業生表示，今年3月起在校內衣物、水壺被噴灑不明白色液體，數月來感受不到校方的幫忙。（翻攝自Dcard）

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