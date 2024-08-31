國民黨質疑大日公司與林右昌關係 前幕僚：打烏賊戰

國民黨發言人楊智伃（由右至左）、台北市議員柳采葳及基隆市黨部發言人黃申棟等人，今（31）日在黨部舉行「再揭大日公司與林右昌緊密關係 民進黨議員甩鍋大翻車」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2024/08/31 16:33

〔記者施曉光、陳政宇、俞肇福／台北報導〕國民黨今日上午召開「再揭大日公司與林右昌緊密關係，民進黨議員甩鍋大翻車」記者會，質疑原基隆東岸商場營運商大日公司與民進黨關係密切，大日公司負責人蘇幸福背後不只有前基隆市長、民進黨秘書長林右昌，可能還有其他民進黨更大咖的人物？且在檢方偵結大日公司行賄、作假帳案後，林右昌卻不在台灣，是否是出國避風頭？

對此，基隆市前發言人游本明回應，奉勸國民黨別再扯謝國樑的後腿，每天開的記者會了無新意、打烏賊戰，應該幫助基隆市長謝國樑面對基隆民意及罷免投票。

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國民黨台北市議員柳采葳表示，民進黨現在已經不演了，直接護航大日公司，她說，事實上民進黨與大日公司的關係早已相當密切，蘇幸福早就到過民進黨中常會，還與前總統蔡英文拍照，由此也不難想像蘇幸福會把逃漏稅公司取名為「小英有限公司」。

「抓到了！」柳采葳說，根據檢方起訴指出，民國2018年蘇幸福行賄林右昌任內的基隆市官員，而巧合的是，同年9月蘇幸福捐獻5萬元給當時的民進黨市議員候選人陳宜，而陳宜後來也順利當選，陳宜是否應該出來說清楚與大日的關係？難道大日公司是捐5萬買標案好幸福？

蘇幸福除了捐款陳宜，是否還有其他看不到的捐款？為何民進黨基隆市議員都要幫大日公司說話，有沒有什麼不能說的關係？難道蘇幸福背後不只有林右昌，有沒有民進黨其他更大咖的人物？

她痛批綠營把大日行賄案件的責任甩鍋給前基隆市長張通榮，如果收賄官員是張通榮的心腹，林右昌擔任基隆市長時大可以調職處理，但林右昌卻放任官員收賄！

國民黨發言人楊智伃表示，大日弊案發生後，民進黨不斷護航大日，如今檢方偵結，民進黨不為基隆市民發聲，反而罵提出質疑的國民黨。

楊智伃指出，2018年9月5日蘇幸福出席民進黨中常會，過程中特別感謝林右昌給予大日公司高度肯定與讚賞，林右昌還要再辯解收賄官員是張通榮的人？今年1月30日民進黨基隆市議員張之豪說基隆市長謝國樑找理由不與大日公司續約，原來不與大日續約還需要理由，這是護航大日嗎？民進黨基隆市議員鄭文婷曾經翻出東岸商場合約，稱林右昌市府與大日公司的合約比較好，護航大日公司這種不肖廠商，張、鄭兩人是為基隆市民的公產，還是為已被揭開貪腐的大日公司合約？

楊智伃還說，林右昌前市府的發言人游本明稱，基隆人反感謝國樑把東岸商場經營權賤賣給微風公司、出賣財團，但根據檢調偵結內容，其實真正賤賣市產給財團的就是林右昌與民進黨議員，而林右昌現在竟然不在台灣，是否是出國避風頭？

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，隨大日案偵結，民進黨基隆市議會黨團全力護航林右昌市府，鄭文婷還大顏不慚說檢調2022年7月搜索基隆市交通處，如果林右昌當時要包庇，怎麼可能讓檢調發動搜索，這句話讓他聽得毛骨聳然，似乎檢調搜與不搜，全在林右昌的一念之間，原來林右昌可以左右司法機關的調查進度，這是否為民進黨在基隆市操弄檢調的習慣，被不小心反射性的脫口而出？

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