北市YouBike頻傳無車可借、無柱可還 鍾佩玲要求改善調度方式

台北市YouBike前30分鐘免費政策實施後，無車可借、無柱可還的狀況仍頻繁發生。（記者楊心慧攝）

2024/08/28 17:28

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市YouBike前30分鐘免費政策2月28日上路，雖然市長蔣萬安提出今年將增加6000輛YouBike，但無車可借、無柱可還的狀況仍頻發生；市議員鍾佩玲發現，有站點為消化還車需求，有數十輛車綁在站點旁卻無法租借，數百公尺外的站點卻無車可借，更不見調度車輛及人力將其送往無車站點，要求檢討改善調度方式。

交通局運管科長朱宸佐回應，目前調度人力調度295人，分3班作業，24小時皆有人力調度車輛，台北市熱門滿車或缺車站點為車柱較少站點，經觀察因台大校園內使用頻繁，台大為主要缺車或無位熱點區域，如台大小小福西南側（10柱）、台大二號館（10柱）、台大四號館東北側（10柱）、台大第二行政大樓南側（27柱）、台大共同教室東南側（12柱）等，現已針對台大校園內車柱進行優化改善。

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朱宸佐說明，2022年YouBik1.0退場後，有車輛短缺問題，交通局已陸續於2023年及2024年增車超過7000車，補足車輛不足問題，並持續要求微笑單車增加調度人力，調度人力已由今年1月266人增加至295人。

朱宸佐指出，已要求微笑單車調整薪資、鼓勵留任、推薦及發放獎金等方式，增加調度人力，優化調度，縮短缺車及滿站時間，針對站點進行優化，設置合適車柱數。

鍾佩玲接獲民眾陳情，常有不少站點為消化還車需求，有數十輛車綁在站點旁卻無法租借，結果鄰近的幾個站點卻無車可借，她以市府松壽路口站點為例，微笑單車公司人員將數十輛單車取下綁於站點，便放在一旁，車輛無法租借，同時間幾百公尺外的松勤莊敬路口站、大安捷運站點，卻無車可借，完全沒有調度車輛與人力送車。

鍾佩玲認為，YouBike前30分鐘免費政策可提高使用率，無車可借的問題仍頻繁發生，但交通局卻沒有針對車輛調度方式，及調度人力提出明確改善計畫，只提出增車因應，不過若調度方式及人力問題不改善，就算增購多少車輛都沒辦法解決，應對症下藥，否則不斷增車，最後也會淪為浪費公帑。

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