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    四海幫副堂主販毒一條龍！租300坪廠房製毒 市價破5000萬

    警方現場搜出大批製毒原料。（記者姚岳宏翻攝）

    警方現場搜出大批製毒原料。（記者姚岳宏翻攝）

    2024/08/28 16:58

    〔記者姚岳宏／台北報導〕四海幫海誠堂副堂主許書瑋販毒，找來何姓製毒師等5人承租桃園新屋300坪大型廠房製毒，刑事警察局偵三大隊蒐證完備，攻堅搜出愷他命成品31公斤、製毒中半成品800公斤、各式製毒化學原料4000公斤，市價超過5000萬元，檢方訊後將6人聲押獲准，本月已起訴。

    警方調查，主嫌36歲許書瑋3月起夥同何姓製毒師傅籌劃製毒，招募陳、潘、朱男3人進廠協助製毒，另招募楊男承租廠房，負責購入設備、補給食物。

    刑事局偵三大隊接獲線報，有製毒集團在桃園市製造毒品，經跟監蒐證，發現新屋這間廠房周遭遍布監視器，經2個月調查，掌握許男等人製毒事證，4月26日持拘票及搜索票，動員桃園市、台北市、新北市、宜蘭縣、除暴特勤隊等9個警察單位50多名員警，強力攻堅製毒工廠逮人。

    查緝過程中，犯嫌還以汽車從內卡死大門，阻止警方開門查緝，試圖從後門逃逸，警方鋸開大門、前後圍捕，將製毒犯嫌全數查緝到案，阻止毒品流入市面，警詢時，許男等人均承認製毒，但不說明上游及原料來源；許男等6人法院均裁定羈押禁見，警方正擴大追查毒品來源及流向。

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    方鋸開鐵門攻堅。（記者姚岳宏翻攝）

    方鋸開鐵門攻堅。（記者姚岳宏翻攝）

    警方逮四海幫海誠堂副堂主許書瑋。（記者姚岳宏翻攝）

    警方逮四海幫海誠堂副堂主許書瑋。（記者姚岳宏翻攝）

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