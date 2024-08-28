四海幫副堂主販毒一條龍！租300坪廠房製毒 市價破5000萬

警方現場搜出大批製毒原料。（記者姚岳宏翻攝）

2024/08/28 16:58

〔記者姚岳宏／台北報導〕四海幫海誠堂副堂主許書瑋販毒，找來何姓製毒師等5人承租桃園新屋300坪大型廠房製毒，刑事警察局偵三大隊蒐證完備，攻堅搜出愷他命成品31公斤、製毒中半成品800公斤、各式製毒化學原料4000公斤，市價超過5000萬元，檢方訊後將6人聲押獲准，本月已起訴。

警方調查，主嫌36歲許書瑋3月起夥同何姓製毒師傅籌劃製毒，招募陳、潘、朱男3人進廠協助製毒，另招募楊男承租廠房，負責購入設備、補給食物。

請繼續往下閱讀...

刑事局偵三大隊接獲線報，有製毒集團在桃園市製造毒品，經跟監蒐證，發現新屋這間廠房周遭遍布監視器，經2個月調查，掌握許男等人製毒事證，4月26日持拘票及搜索票，動員桃園市、台北市、新北市、宜蘭縣、除暴特勤隊等9個警察單位50多名員警，強力攻堅製毒工廠逮人。

查緝過程中，犯嫌還以汽車從內卡死大門，阻止警方開門查緝，試圖從後門逃逸，警方鋸開大門、前後圍捕，將製毒犯嫌全數查緝到案，阻止毒品流入市面，警詢時，許男等人均承認製毒，但不說明上游及原料來源；許男等6人法院均裁定羈押禁見，警方正擴大追查毒品來源及流向。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

方鋸開鐵門攻堅。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮四海幫海誠堂副堂主許書瑋。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法