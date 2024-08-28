還有這招？ 網曝藏壽司「不用吃到撐也能抽扭蛋」：只是很盤而已

藏壽司與日本人氣角色《吉伊卡哇（ちいかわ）》合作，推出18款造型扭蛋，讓許多吉友們為之瘋狂。（擷取自藏壽司臉書）

2024/08/28 17:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藏壽司與日本人氣角色《吉伊卡哇（ちいかわ）》合作，推出18款造型扭蛋，讓許多吉友們為之瘋狂。不過爆量的人潮卻造成「藏壽司之亂」，不僅出現高昂的代吃、代抽服務，甚至有民眾為了抽扭蛋而點了超過食量的壽司份量，造成食材浪費。不過一名網友指出，他曾為了抽扭蛋，把吃完的盤子在投放口來回「來回抽插」，結果真的感應成功多加一盤，貼文曝光後引起網友熱議。

原PO日前在Threads發文指出，以前去吃藏壽司時做過一件蠢事，他把吃完的盤子在投放口「來回抽插」，機器就自動幫他加一盤，「換句話說，你要是真的那麼想要吉伊卡哇扭蛋，大可直接用一個盤子這樣做，反正你可能也吃不下沒錯吧，那就多花錢當作買扭蛋，只是很盤而已」。

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貼文曝光後，有藏壽司前員工在底下留言證實，「之前常常看到小孩這樣玩，沒過多久家長就會按服務鈴，雖然可以直接請負責人來處理，但我還是會露出『完蛋了...這超嚴重』的表情，然後用絕望的語氣請客人稍等一下，並請負責人處理」。

網友也紛紛留言笑喊：「日超賣300盤壽司，店長抓帳快崩潰」、「原來真的有人會嘗試，朋友之前才這樣試而已，差點被他笑死」、「如果是吃不下的話覺得這樣可以欸，不會浪費食物」、「我真的做過」、「省了代吃的錢」。

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