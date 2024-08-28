沈慶京聲明︰郝、柯市府均有官員索賄被拒

追查京華城案傳檢廉搜索威京集團，廉政署幹員抱著箱子離開5樓威京集團總部。（記者田裕華攝）

2024/08/28 15:52

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京華城案威京集團被搜索 沈慶京聲明全文

京華城容積爭議 威京集團8/28再發聲明

沈慶京控官員索賄 郝龍斌回嗆：指出人事時地物 立刻向檢調舉發

沈慶京控樓地板面積被刪 都委會曝「已無12萬平方公尺保障」原因

首次上稿：14:52

更新時間：15:52

〔記者徐義平／台北報導〕針對威京集團辦公室以及主席沈慶京住所遭到搜索一事，沈慶京透過集團發表聲明，指在郝市府時代，京華城要求依法回復基準容積率為560%，郝市府悍然不更正，甚至有官員為了個人政治和金錢利益前來索賄，我斷然拒絕；到了柯市府也是如此；京華城不斷向市長、市府、市議員陳情，過程中，有位官員透過一位律師來索賄，我當然拒絕，結果京華城再被接連報復。

沈慶京聲明指出，京華城容積率案，具有歷史性、複雜性和特殊性。尤其京華城是台灣首例工業區變商業區、且為「都市計畫工業區檢討變更審議規範」的首件案例。事件爭議30多年，主要原因即在法令欠缺，地方政府修法的速度跟不上社會環境的變化，以及企業成為政治人物挾怨報復的犧牲品。

威京集團強調 京華城是通案性處理原則

而此次容積率一事，威京集團強調，依據「都市計畫容積移轉實施辦法」第八條第一項、及「台北市容積移轉審查許可自治條例」第九條規定「容積移轉和容積獎勵不得超過法定容積50%」申請辦理，即京華城的容積移轉及容積獎勵不得超過50%，扣除容積移轉30%後，北市府核定給予京華城20%容積獎勵，而這也是目前台北市在未完成修訂法令前的通案性處理原則。

京華城捐出大量土地、並捐款興建公園和公益設施，期望帶動南松山發展，建構城市新風貌，付出代價甚高，市府並未獨厚京華城。

沈慶京聲明全文如下

京華城無妄之災 籲各方回歸法律與專業

我從年輕到現在，從來沒有跟官員妥協或送過紅包。正因為不妥協不送紅包，到今天京華城才會黑鍋揹這麼大，吃了這麼多的虧，大家還以為我晚節不保。我從不送官員紅包，就更不可能送柯P紅包，他那種人，怎麼可能有辦法談條件，看就知道！何況京華城容積是依法令申請而且有道理的，為什麼要送紅包？柯P也從來沒要過，反而是當時柯市府一位官員透過他人來明示要過，我立刻拒絕，導致京華城申請容積不斷遭到報復。

392%到560% 公務員表述不清 衍生爭議數十年

京華城申請容積獎勵的過程，讓我深深感受到，有些政府官員不願做對的事，視貪瀆和法律如無物，簡直是濫用公權力到極點。明明是當年（民國80年2月13日）北市府公務員在都市計畫主要計畫的公告上，自己表述不清，在要求京華城捐地30%之後，商三基準容積率依法應該是560%（全國商三皆為560%），文稿竟然寫成392%（560%x70%），捐地後反而容積變更少，豈有此理，衍生爭議數十載。

內政部主要計畫保障京華城樓地板面積120284平方公尺

事實上，當時北市府很清楚內政部核定的都市計畫「主要計畫」載明核定給予京華城開發的允建樓地板面積是120284平方公尺（建照容積率為678.91%），這是具有法律效力的都市計畫主要計畫公告，北市府何來權力刪除？

北市府有首長索賄被拒 京華城容積遭報復

京華城為此向郝市府陳情，要求依法回復基準容積率為560%，郝市府悍然不更正，甚至有官員為了個人政治和金錢利益，前來索賄，我斷然拒絕。

到了柯市府，也是如此。京華城不斷向市長、市府、市議員陳情，過程中，有位官員透過一位律師來索賄，我當然拒絕，結果京華城再被接連報復。雖然之後監察院糾正台北市政府，認為應回復京華城的基準容積率為560%，但這位官員仍刻意交代將京華城受內政部公告主要計畫保障的允建樓地板面積120284平方公尺（容積率678.91%）逕行刪除。

按內政部公告都市計畫 買容積30%後京華城容積率超過840%

柯市府哪有給京華城特權，明明是北市府不依法令行事，故意刁難京華城容積既有權益。老實說，按照內政部公告的都市計畫主要計畫，建照核准京華城的基準容積率是678.91%，京華城只要依法再花錢買30%容積移轉，總容積率就達882%，超過現在被誤解的容積獎勵20%和買容積移轉30%之後的總容積840%，大家根本也不必吵了。

京華城容積率成政治人物報復手段

我看到媒體報導有些民意代表質疑京華城容積率，覺得冤枉，這些民意代表為達個人聲量和政治目的，根本是亂講，簡直是「秀才遇到兵，有理說不清」，我不願意此刻點出背後的真相，這和我上述說的有些關聯，但我會向檢察官說清楚；我要強調，容積本來就是為符合市民公益而生，如今成為政治人物的報復手段，成為蕩然虛假的形容詞。老百姓向政府陳情，政府要經過那麼多的關卡開會審查，公開透明，能去搞什麼，何況我最痛恨貪汙，如今將京華城汙名化，造成寒蟬效應，以後官府有錯，老百姓和企業敢陳情嗎？今天該查的是貪瀆的公務員，而不是勇於任事的公務員。

我始終堅持「誠信道義」。人生的經驗，讓我深刻體會只要捲入政治，任何冤屈都可能發生，但我仍然要鼓勵年輕人努力付出，不要向索賄官員低頭。京華城的無妄之災，透露出人性掌握權力之時，會將私怨極大化。

廉政署幹員抱著箱子離開5樓威京集團總部。（記者田裕華攝）

查京華城案傳檢廉搜索威京集團。（記者田裕華攝）

威京集團主席沈慶京（中）。（資料照）

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