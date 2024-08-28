神鬼女會計侵吞北律近9千萬判7年入獄 第2波加刑4年

台北律師公會前女會計李雪琴被北檢另查出在2009至2012年間侵吞2912萬元，今年4月另案起訴，台北地院今判李女4年有期徒刑。可上訴。（資料照）

2024/08/28 15:11

〔記者張文川／台北報導〕台北律師公會前女會計李雪琴，任職期間利用處理公款及辦活動等機會，以做假帳、偽造傳票等手法「螞蟻搬象」，侵占6千多萬元公款挪為私用，今年4月被判刑7年定讞已發監服刑，台北地檢署另查出她在2009至2012年間另侵吞2912萬元，今年4月另案起訴，台北地院今判李女4年有期徒刑。可上訴。

李女自1998年11月至2021年1月間，擔任北律秘書處會計，負責處理北律公款，卻於2009年至2020年間，陸續挪用公款長達12年，得款用以繳納她的保險費和母親看護費。

其中，2013至2020年間侵吞6000餘萬元，偵查期間返還640萬元，最高法院今年4月依業務侵占罪將她判刑7年、沒收5458萬元定讞入監。

北檢持續清查發現，李女於2009年至2012年間，每年各侵佔830萬、738萬、784萬、558萬餘元，共2910餘萬元，今年4月另行起訴。

北院審理時，李女坦認犯行，但她無法確定侵占金額，因為手頭沒有資料可供她核對，她承認在電腦上修改轉帳傳票，再連動到月報表、季報表、半年度及全年度的損益表、資產負債表的更動，列印成年報，給北律會員於會員大會審視。

李女並向法官泣訴，她想要找律師，但因被害人是台北律師公會，且她侵占的是律師繳的會費，因此找律師遇到困難，她之前的律師遭其他律師排擠，以致解除委任。

法官當庭表示，侵占罪不是強制辯護，她的身分也不符合指定辯護條件，無法由公設辯護人或法扶指派律師為她辯護。由於李女全盤認罪，合議庭評議後決定採簡易判決處刑，由受命法官獨任審判，今日宣判。

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