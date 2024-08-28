總統府出招拚「數位外交」 李問：點線面發揮線上團體戰

總統府發言人李問今分享，總統府發言人X平台帳號自今年6月重啟，每週發佈英文回顧短片，凸顯執政團隊對國際政策溝通的重視。（圖取自李問臉書）

2024/08/28 14:13

〔記者陳政宇／台北報導〕為強化數位外交，總統府發言人李問今（28）日分享，總統府自今年6月起每週發佈英文回顧短片，凸顯執政團隊對國際政策溝通的重視，並啟動總統府發言人X平台帳號，與各國網友互動；同時，總統府與外交部及各國駐外館處社群帳號串聯，以點、線、面互相加成，為台灣的外交工作發揮「線上團體戰」效果。

今天適逢總統賴清德就職第101天，李問透過臉書分享，關於總統府在「數位外交」和「公眾外交」的努力。公眾外交的精神在於與外國的社會大眾互動，以外國一般民眾為溝通對象，使外交工作不再侷限於政府官員，讓世界更了解台灣的政策理念。數位外交則是不限官方或民間，透過科技工具全方位拓展外交互動。

李問說，總統府發言人X帳號，原本從2022年以後就停止更新，自從今年6月重啟，固定發佈總統動態、每週英語短影音、感謝國際挺台言論、發佈英文新聞稿等，成為總統府與外國網友的互動平台。貼文內容，更獲得國際友人轉推分享，包括外國國會議員、智庫學者、國際組織等。

李問表示，在網路時代，各國都加強運用社群工具拍攝短影片，包括美國國務院、歐盟、北約組織等，都頻繁拍攝社群短影音。同樣6月開始，他開始拍攝每週英語短片，以一週回顧（Weekly Recap）的形式，聚焦於賴總統及總統府一週焦點動態。影片在週末或禮拜一發佈，回顧賴總統一週以來的重要談話及活動，建立連貫性的政策敘事。

李問強調，520就職以來，賴總統、蕭副總統，透過X平台持續與國際領袖政要互動，總統府以社群平台與國際友人交流，同時與外交部及各國駐外館處的社群帳號串聯：點、線、面互相加成，為台灣的外交工作發揮「線上團體戰」效果。

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