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誰敢接柯文哲「白內帳」？洪申翰獻策：只能靠會計師朱立倫上場了

民眾黨主席柯文哲（圖左）發函請北市會計師公會協助查帳碰壁，民進黨立委建議，只能靠會計師、國民黨主席朱立倫（圖右）上場。（資料照）

民眾黨主席柯文哲（圖左）發函請北市會計師公會協助查帳碰壁，民進黨立委建議，只能靠會計師、國民黨主席朱立倫（圖右）上場。（資料照）

2024/08/28 13:51

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨主席柯文哲發函台北市會計師公會，盼協助查核帳目；公會今（28日）表示該案經輪辦案件順序徵詢5位會員，均未獲意願接任查核政治獻金專戶帳務案件。對此，民進黨立委林楚茵直言，以民眾黨這種「白內帳」或「白內戰」的行事風格，有人敢接案子嗎？民進黨立委洪申翰則提議，只能靠會計師、國民黨主席朱立倫上場了。

台北市會計師公會今發聲明表示，已於8月27日函覆台灣民衆黨，說明依公會會員輪辦案件辦法，經輪辦案件順序徵詢5位會員，均未獲意願接任查核柯文哲政治獻金專戶帳務案件，謹回覆台灣民衆黨本案無人接任。

對此，林楚茵受訪表示，她日前早就在臉書發文提醒柯文哲，發函公會的作法根本是夜郎自大，且從民眾黨近期一連串的爭議，可看出法治觀念不足、活在自己的小宇宙裡，才會造成這種想法。

林楚茵進一步說明，任何有登記在案、擁有會計師執照的會計師或事務所，本身就是一個公正的第三方認證單位，但不管端木正是如何處理民眾黨和柯文哲所委任的協議，都不應該污名化會計師這個行業，現在又把會計師公會當成「細漢」，以為發函就能要別人幫忙查帳。

林楚茵直言，民眾黨目前不只是記帳的問題，已成為檢調調查的司法案件，哪還需要會計師幫忙查帳認證？更荒謬的是，從監察院退件一事就能知道，這中間有許多程序錯誤，結果民眾黨立委還揚言要廢除監察院、持續搞國會擴權。

洪申翰也諷刺說，看來只能靠會計師、國民黨主席朱立倫上場，「朱主席朝思暮想的藍白合，就在這了」。

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