林依晨在中國自稱「成都人」 學者：藉表態取得「政治保險」

演員林依晨在中國真人秀節目《心動的信號7》錄影，一聽到有來賓來自成都時，她馬上舉手高喊「我是成都人」。（圖取自騰訊）

2024/08/28 13:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣演員林依晨在中國真人秀節目《心動的信號7》錄影，一聽到有來賓來自成都時，她馬上舉手高喊「我是成都人」，引發台灣輿論批評。學者分析，自稱是成都人，無非是想藉此展現對中國市場的重要，透過表態取得一些「政治保險」。

林依晨在節目上被問到會不會說四川話，她苦笑地說「不會」，並解釋從以前就常聽爺爺說，所以對鄉音感到親切。

節目播出後，引發台灣網友不滿，將林依晨的維基百科出生地，由「宜蘭縣」改為「出生於宜蘭縣，但自稱中國成都人」；而許多中國網友感到驚訝，紛紛表示「第一次知道她祖籍成都」、「原來姊姊是成都妹呀」、「天啊，我一直以為林依晨是台灣人」。

對此，台灣智庫諮詢委員吳瑟致今日受訪表示，其實也不只林依晨，很多依賴中國市場的台灣藝人，都要擁有一些符合中共想要的「政治符號」，林依晨在中國節目講出自己是成都人，無非想要藉此展現對中國市場的重要，中共當然也樂見有更多台灣藝人進行表態。

吳瑟致指出，五月天之前在中國舉行演唱會，歌手就刻意講出一些符合中國意識形態的用字遣詞，都可以看出這些藝人想藉由表態來增加一些「政治保險」，因為在中國賺錢的風險正在增加，對於台灣藝人而言，透過這樣的方式等於是買「政治保險」。

吳瑟致分析，林依晨對想要到中國發展的台灣藝人起了一些示範，「想在中國發展，就要表態才有更多機會」。不過，隨著近年越來越多台灣藝人配合中共做政治表態，對一般民眾的效果就非常有限，也無法改變台灣社會對中國的觀感。

他強調，目前中國社會環境及經濟條件不佳，經濟大幅萎縮，許多台灣藝人在中國發展受到限制，機會也沒有過去多，對林依晨發言爭議也不必反應過大，應該會是「短多長空」。

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