亞太電信門號用於詐騙被NCC開罰450萬 提告抗罰敗訴

亞太電信因未落實查核共被NCC開罰450萬元，亞太不服，提告後因與遠傳合併，原告改為遠傳；北高行認為NCC的裁罰沒有問題，判遠傳敗訴。（資料照）

2024/08/28 10:13

〔記者溫于德／台北報導〕亞太電信接受全方位企業申請155個電信門號，卻未落實用戶身分查核，導致其中70支門號遭詐騙集團用來從事不法，國家通訊傳播委員會（NCC）決定分3案對亞太共重罰450萬元，亞太不服，提告後因與遠傳合併，原告改為遠傳。台北高等行政法院指NCC的裁罰沒有問題，判遠傳敗訴。可上訴。

NCC指出，亞太接受全方位申請155個電信門號，其中70支門號民眾向165反詐騙專線檢舉，因涉及發送投資詐騙簡訊被停話，而全方位有向亞太說明，門號將交由不特定對象的第三方使用，亞太卻未落實核對第三方的詳細訊息。

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NCC進一步指出，全方位的門號涉及詐騙的金額約1億多元，亞太明知這些門號是供非特定的第三方使用，卻未對實際門號使用者實施雙證件查核；亞太另受理位在香港的境外公司「Starlink Media Co. Ltd.」申辦大量簡訊服務門號時，卻未派員至這家公司所在的香港進行實地查核。

NCC決定分3案對亞太裁罰各150萬、250萬、50萬，共450萬元；亞太不服，提告後因與遠傳合併，原告改為遠傳。

北高行說明，亞太就其所涉經營企業便利簡訊服務未核對用戶身分部分，便利簡訊服務有超過兩千名用戶申辦，亞太均未依營運計畫落實用戶身分查核與登，代表亞太違反行政法上的義務「不可謂不嚴重」，NCC決定裁罰150萬元沒有問題。

北高行也說，亞太未盡用戶身分查核義務，導致全方位所申辦門號被用來發送詐騙簡訊，受害者至少有43人，受害金額達1億1480萬餘元，推估發送簡訊數約6千萬，NCC並考量亞太因受理全方位申辦大量簡訊服務後所受利益約為280萬元，而對亞太加碼裁罰100萬元、共250萬元，同樣於法有據。

北高行最後指，亞太受理Starlink公司申辦企業大量簡訊服務未核對用戶身分，未派員至這家公司所在的香港實地查核，不過只有3個門號，所以開罰50萬元無誤。

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