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    首頁　>　臺北市

    北市明年度總預算市政會議通過 歲入2044億增幅逾6％

    台北市長蔣萬安今天主持市政會議，通過114年度總預算案，增幅超過6%。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安今天主持市政會議，通過114年度總預算案，增幅超過6%。（記者方賓照攝）

    2024/08/27 21:00

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府明（114）年度總預算案今（27日）經市政會議通過，歲入編列2044.12億元，歲出核列2024.45億元，增幅都超過6%，再創新高；歲入增加主要來自統籌分配稅款及補助款，歲出增加以補助捷運建設、地方教育發展基金最多，後續將送台北市議會審議。

    台北市長蔣萬安今天早上主持市政會議，會中通過明年度總預算案、今年度第2次追加（減）預算案及台北都會區大眾捷運系統特別預算114年度建設經費。

    北市府明年度總預算案歲入編列2044.12億元，歲出核列2024.45億元，歲入歲出賸餘19.67億元，扣除債務還本92.42億元，須融資調度72.75億元，全數以移用以前年度歲計賸餘彌平。

    主計處表示，歲入編列2044.12億元，較前一年度增加123.64億元，增幅6.44%，主要來源為稅課、補助及財產收入；其中，統籌分配稅款增加117.13億元，一般性補助款增加12.58億元。

    歲出核列2024.45億元，較前一年度成長117.33億元，增幅6.15%，包含因應公教人員調薪，補助地方教育發展基金651.54億元，較上年度增加42.47億元；補助捷運建設48.64億元，較上年度增加27.64億元；辦理河川及雨水下水道與衛生下水道工程、公共用地補償、公園及綠化工程、路燈整建及新設工程、道路及橋梁工程等144.62億元，較上年度淨增加16.64億元。

    另外，籌辦2025世界壯年運動會10.40億元，較上年度增加5.89億元；辦理老人乘車及文康休閒補助、社會住宅分級租金補貼（含育兒租金加碼補貼）、致送長者重陽節禮金等31.38億元，較上年度增加5.40億元。以及興隆、關渡及大湖消防分隊新建工程5.71億元，較上年度增加5.13億元；增撥住宅基金取得社宅興建基地及支應社宅興建資金需求5.71億元，較上年度增加5億元。

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