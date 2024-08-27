怕被罵？ 北市議會民眾黨原訂明辦「居住正義講座」臨時喊卡

北市議會民眾黨原訂明辦「居住正義講座」臨時喊卡。（擷自網路；本報合成）

2024/08/27 18:39

首次上稿 16:41

更新時間 18:39

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會民眾黨團原訂明上午舉辦「居住正義講座─什麼是『社宅輪候制』？」宣布臨時喊卡。黨團坦言，近期外界對於民眾黨的居住正義政策有質疑，在慎重考量後，決定取消本次講座，擇日再舉辦。

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台北市議會民眾黨團表示，本次講座由黨團、台北市黨部與OURs都市改革組織聯合舉辦，盼深入探討社會住宅輪候制度及其對居住正義的影響，民眾黨一向高度重視居住正義議題，並致力於邀請專家學者與立法委員、地方議員共同參與相關政策的討論與推動。

台北市議會民眾黨團指出，透過民間社團與台北市4位民眾黨籍議員的努力，過去1年台灣民眾黨在延續柯文哲的居住正義理念，獲得不少持續成果，如持續盤點社宅基地與興辦社宅、推動社宅輪候制、延續社宅青創戶成果、以收入設算可負擔社宅租金、爭取「大我退舍」轉作社宅等。

台北市議會民眾黨團強調，在過去的1年中，台灣民眾黨台北市議會黨團已多次邀集專家，針對公益、都市更新及兒少權益等多項重要議題舉行座談，本次講座亦是延續此一宗旨的具體行動。

台北市議會民眾黨團認為，近期外界對於本黨居住正義政策的不實質疑，為避免影響OURs都市改革組織，長期以來的努力與公信力，在慎重考量後，決定取消本次講座，擇日再舉辦，避免外界可能藉此事對民眾黨及OURs進行不當攻擊。

民眾黨強調，未來將一如既往，堅守對居住正義的承諾，不論面對何種挑戰，我們都將持續推動社會住宅等相關政策，為所有市民創造一個公平、安全且穩定的居住環境，對於講座延期可能對社會各界所造成的不便，對此深感歉意，並感謝各界長期以來對民眾黨與居住正義議題的支持與關注。

黨部新辦公室違法裝修 建管處將裁罰

此外，民眾黨位於南京東路3段的黨部新辦公室，傳出未獲施工許可就開工進行室內裝修，台北市建築管理工程處今上午前往會勘，現場雖無施工跡象，但經比對原使用執照竣工圖說不符，將發文建物所有權人說明後，依法裁罰。

北市議會民眾黨原訂明辦「居住正義講座」臨時喊卡。（擷自網路）

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