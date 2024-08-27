北檢追查北士科弊案 傳喚前產發局長、前地政局長作證

台北地檢署今傳喚北市府前產發局長林崇傑作證。（記者陳逸寬攝）

2024/08/27 17:58

首次上稿 16:28

更新時間 17:58（新增官員身分）

〔記者陳彩玲／台北報導〕民眾黨主席、台北市前市長柯文哲任內北投士林科技園區（北士科）T17、T18設定地上權案，遭質疑圖利新光人壽。台北地檢署今傳喚北市府前產發局長林崇傑、前地政局長張治祥等3人作證。

柯文哲任內經手的北士科地上權爆發爭議，民進黨、國民黨市議員成立專案調查小組；台北地檢署也接獲民眾告發，收案後分他字案偵辦，交由檢肅黑金專組檢察官指揮廉政署蒐證、調卷，案由是「貪污治罪條例」，並將柯文哲則列為該案被告。

民進黨台北市議員簡舒培今年4月表示，北士科T16、T17、T18三塊基地自2019到2021年歷經3次招摽，土地價值攀升，權利金底價卻下修，柯文哲稱該地是設定地上權，非BOT案不用投資企畫書，但2019、2020年前2次招標皆需要，到了2021年第3次招標，T16基地仍需要、T17、T18基地就不需要，認為其中有疑義需釐清。

此外，簡舒培說，前2次為合併招標，第3次改個別招標、不限制產業別，且由柯文哲拍板確認，並在臉書貼出市長室會議紀錄備忘錄佐證，她質疑2019年還是新壽副總經理的吳欣盈，2020年列入民眾黨不分區立委，2021年新壽就以超級划算、低於市價的44億價格拿下T17、T18的地上權，最離譜的是新光人壽提出「分開招標、權利金下修、免投資企畫」，柯市府全盤接受，質疑柯圖利新光。

民進黨發言人吳崢則指出，除北士科標案得標過程有諸多疑雲，潛在投資人的會議備忘錄也疑點重重，當初柯市府洋洋灑灑列出14家潛在投資人，想呈現努力招商，離奇的是，元大人壽竟發聲明駁斥與柯市府接觸，稱從未就北士科案與柯文哲及台北市政府有任何接觸，也未參與投標，讓整件事成為羅生門。

台北地檢署今傳喚北市府前地政局長張治祥作證。（記者陳彩玲攝）

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