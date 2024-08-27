《台灣米其林指南2024》完整摘星名單！ 10家新面孔、5家掉星

侍酒師大獎由「元紀」曾雅慧獲獎。（記者羅沛德攝）

2024/08/27 16:02

〔記者蔡昀容、蔡思培／台北報導〕《台灣米其林指南2024》完整名單出爐！這次評比範圍涵蓋台北、台中、台南及高雄，共49家餐廳摘星，有5家離開星級餐廳榜單。

第七屆《台灣米其林指南》今頒獎一星、二星、三星、綠星獎餐廳，以及屬於個人獎項的特別獎，包括侍酒師大獎、服務大獎、年輕主廚大獎。侍酒師大獎由「元紀」曾雅慧獲獎、服務大獎得主是「斑泊」的許縕珊、年輕主廚大獎則是「卉寓」的主廚陳莛諭。

請繼續往下閱讀...

米其林一星代表同類別裡出眾；二星餐廳為廚藝高明、值得繞道前往；三星餐廳是最高星級，代表餐廳供應的料理出類拔萃、值得專程造訪。綠星則是永續美食方面足以成為榜樣的餐廳。

今年共5家餐廳離開星級餐廳榜單，一星方面有教父牛排、Holt（歇業）、Longtail、鮨野村；二星有Liberté（歇業）。

米其林一星餐廳共41家，31家蟬聯：A Cut、Ad Astra、斑泊、de nuit、鹽之華、Forchetta、富錦樹台菜香檳松山、金蓬萊遵古台菜、Haili、Impromptu by Paul Lee、INITA、謙安和、吉兆割烹壽司、文公館、明福台菜海產、米香、山海樓、俺達的肉屋、巴黎廳1930x高山英紀、欣葉鐘菜、承、澀、明壽司、鮨隆、壽司芳、T+T、請客樓、天香樓、雅閣、彧割烹、ZEA。

10家新進：A、Circum-、盈科、雋、L'Atelier par Yao、MINIMAL、NOBUO、Sens、WOK by O'BOND、元紀。

米其林二星餐廳共5家，5家蟬聯：侯布雄、logy 、渥達尼斯磨坊、牡丹、RAW，0家新進。

米其林三星餐廳共3家，3家蟬聯：JL Studio、頤宮、態芮TaÏrroir，0家新進。

米其林綠星共6家，6家蟬聯：好嶼Hosu、小小樹食（大安路）、山海樓、Thomas Chien、陽明春天（士林）、EMBERS，0家新進。

服務大獎得主是「斑泊」的許縕珊（右2）。（記者羅沛德攝）

年輕主廚大獎則是「卉寓」的主廚陳莛諭（右2）。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法