林月琴籲檢視兒少轄內安置必要性 衛福部：檢討相關指標確保品質

人本教育基金會執行長馮喬蘭（左起）、民進黨立委林月琴、沈伯洋、全國兒少安置機構聯盟理事長徐瑜召開「禪光無光！揭發花蓮禪光育幼院長期不當對待院生真相」記者會。（記者陳逸寬攝）

2024/08/27 16:16

〔記者林志怡／台北報導〕民進黨立委林月琴今日上午記者會批評，政府希望去機構化、縮小照顧規模、減少不必要的家外安置及轄外安置，卻因各縣市床位難覓，導致孩子沒有合適床位，甚至因此入住績效考核不佳的機構。衛福部回應表示，雖轄區內安置是大方向，但後續會檢討相關指標、考核如何確保安置品質。

林月琴指控，花蓮「禪光育幼院」多年來發生多起兒童不當對待事件，且過次多次績效考核只有乙等或丙等，且近年來甚至有惡化的情況，在此情況下中央政府不可能毫不知情，並質疑中央多年來是否有督促地方縣市政府積極改善育幼院狀況。

此外，林月琴指出，社福考核中強調轄內安置，但也造成安置單位無法考量機構好壞、孩童權益，僅就轄區內已有的機構做選擇，當各縣市安置床位難覓、選擇有限，可能讓孩童陷於更加不利的處境，希望衛福部重新檢視轄內安置的必要性。

社家署副署長周道君指出，兒少安置的基本原則是優先安置於轄區內，讓兒少繼續在接近原有生活環境的場域下繼續生活，但若出於兒少最佳利益考量，或是縣市確實安置資源不足時，仍可跨轄安置，且跨轄安置本身也不會對兒少利益產生負面影響。

對於林月琴的相關指控，周道君說，由於安置兒少應有主責社工進行追蹤、資源連結，安置於本轄區內相對較快、較直接，但若有跨轄區比較好的情況，如何避免好心跨轄安置的機構考核成績遭遇負面影響，未來可以與地方政府討論，並儘量守住大方向。

周道君也提到，目前政策不希望有太多機構，以轉向發展團體家庭、寄養家庭的方式，但確保轄內安置資源充裕，也是解決問題的方法，後續會跟縣市政府一起討論，且安置過程中也希望給兒少足夠的表意權，目前也設有機構內部、外部申訴管道。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法