米其林一星餐廳41家獲獎 10家新面孔、台南續掛蛋

《台灣米其林指南2024》今（27日）公布摘星餐廳名單，圖為米其林一星獲獎者。（記者羅沛德攝）

2024/08/27 15:46

〔記者蔡昀容、蔡思培／台北報導〕《台灣米其林指南2024》評選範圍涵蓋台北、台中、台南及高雄，今（27日）公布摘星餐廳名單。米其林一星餐廳共41家入列，其中10家是新獲獎餐廳。

米其林一星餐廳指「同類別裡出眾」，名單包含A Cut、Ad Astra、斑泊、De Nuit、鹽之華、Forchetta、富錦樹臺菜香檳松山、金蓬萊遵古台菜、Haili、Impromptu by Paul Lee、INITA、謙安和、吉兆割烹壽司、文公館、明福台菜海產、米香、山海樓、俺達的肉屋、巴黎廳1930x高山英紀、欣葉鐘菜、承、澀、明壽司、鮨隆、壽司芳、T+T、請客樓、天香樓、雅閣、彧割烹、ZEA、A、Circum-、盈科、雋、L'Atelier par Yao、MINIMAL、NOBUO、Sens、WOK by OBOND、元紀。

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一星名單中，31家蟬聯摘星，10家是新進餐廳，包括A、Circum-、盈科、雋、L'Atelier par Yao、MINIMAL、NOBUO、Sens、WOK by OBOND、元紀。

小吃之都台南，自2022進入米其林評比範圍之後，僅獲必比登肯定、摘星掛零，今年能否破蛋引起討論，首先頒發的摘星餐廳為米其林一星餐廳，但台南依然沒有入榜，後續待二星、三星名單公布。

《米其林指南》在全球具代表性地位，《台灣米其林指南2024》今天舉行發布會，典禮依序頒發屬於個人獎的特別獎，包括侍酒師大獎、服務大獎、年輕主廚大獎，以及眾所矚目的摘星餐廳，包括一星、二星、三星、綠星獎。

《台灣米其林指南2024》評選範圍涵蓋台北、台中、台南及高雄，今（27日）公布摘星餐廳名單。（記者羅沛德攝）

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