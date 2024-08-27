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會見林佳龍 日眾議員金子恭之：台積電設廠後熊本出現「台灣風潮」

金子恭之（左）特別贈送林佳龍（右）熊本獨有的「肥後象嵌」工藝領帶夾。（圖擷取自林佳龍臉書）

金子恭之（左）特別贈送林佳龍（右）熊本獨有的「肥後象嵌」工藝領帶夾。（圖擷取自林佳龍臉書）

2024/08/27 15:35

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（26）日接見日本自民黨組織運動本部長、眾議員金子恭之（KANEKO Yasushi）。金子致詞表示，台積電在熊本縣設廠後，當地出現「台灣風潮」，展現台灣與熊本間的友好情誼，盼持續扮演推動台日兩國友好的橋樑。

林佳龍與金子恭之雙方就台日關係、半導體合作、日本政經現況及區域經濟整合等議題充分交換意見。金子恭之也特別贈送熊本獨有的「肥後象嵌」工藝領帶夾予林佳龍。

林佳龍致詞首先歡迎金子恭之來訪，並表示台積電前往熊本縣設廠，雙方半導體產業合作順利，金子恭之是台積電在熊本設廠的重要推手之一，同時感謝金子恭之擔任自民黨青年局長期間曾率領該局組團訪台，形成優良傳統延續至今，促進台日友好交流，影響深遠。

林佳龍指出，熊本縣議會在2021年與2022年分別通過支持台灣參與世界衛生組織（WHO）與加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）決議案，他進一步表示，台灣已申請加入CPTPP，今年CPTPP主席國加拿大已就「奧克蘭三原則」提出新指引，鼓勵所屬成員與申請加入的經濟體啟動非正式諮商，期盼日本對於台灣早日加入CPTPP給予更大的支持與協助。

林佳龍表示，台灣與日本在第一島鏈共同面臨台海區域安全穩定的挑戰，台灣與日本也是共享民主、自由價值的好夥伴，呼籲民主夥伴必須團結一致，共同應對日益嚴峻的國際情勢，以及極權勢力的擴張與威脅。

金子恭之致詞時表示，台日關係十分友好，尤其台積電在熊本縣設廠後，當地出現「台灣風潮」，展現台灣與熊本間的友好情誼，令人欣慰。

金子恭之也強調，台日地理距離相近，人民情感密切，雙方未來應更深化外交、安全等各方面的關係，盼持續扮演推動台日兩國友好的橋樑。

外交部指出，金子恭之是日本熊本縣選出的資深國會議員，歷任總務大臣等要職，目前也擔任日本國會超黨派友台議員組織「日華議員懇談會」幹事長代理。

外交部長林佳龍（中）26日接見日本自民黨組織運動本部長、眾議員金子恭之（左二）。（外交部提供）

外交部長林佳龍（中）26日接見日本自民黨組織運動本部長、眾議員金子恭之（左二）。（外交部提供）

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