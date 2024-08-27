藍委鄭天財辦公室被搜索帶回3箱證物、1電腦主機 蒐證逾7小時

國民黨立委鄭天財國會辦公室遭搜索。（記者陳逸寬攝）

2024/08/27 16:38

首次上稿 12:58

更新時間 16:38

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委鄭天財國會立委辦公室今天上午遭北檢搜索，檢調帶走3箱證物及1台電腦主機，對於為何被搜索？鄭天財手機關機，辦公室尚無回應，立法院則表示對案情毫無所悉。

北檢上午8時多就來到立法院告知要進入搜索，並聯絡鄭天財辦公室，雖然已送走部分證物，但北檢仍有人留在鄭天財辦公室。依照上班時間9時推算，搜索時間已經逾7個小時。上週三民進黨立委林宜瑾也僅被搜索約2小時。

立法院表示，有關今早檢調搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，院方派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。

鄭天財辦公室上午遭北檢搜索，13時12分部分檢調從辦公室離開，帶回一箱證物；再來於13時22分，鄭辦助理推了一車證物出來，這次包含電腦主機。目前鄭天財辦公室大門深鎖，對於為何被搜索仍沒有回應。

目前傳出，被搜索可能與曾任鄭天財執行長的張騰龍，日前幫廠商陳登來等人當白手套行賄前營建署官員張之明有關，但目前並未被證實。

國民黨表示，檢調查辦應該基於事實，依法偵辦、勿枉勿縱。由於檢調目前仍未外說明體查辦內容，應該避免過多揣測。

國民黨立委鄭天財。（資料照，記者廖振輝攝）

國民黨立委鄭天財國會辦室遭搜索，檢方帶走三箱證物及一台電腦主機。（記者陳逸寬攝）

國民黨立委鄭天財國會辦公室遭搜索。（記者陳逸寬攝）

國民黨立委鄭天財國會辦室遭搜索，檢方帶走三箱證物及一台電腦主機。（記者陳逸寬攝）

國民黨立委鄭天財國會辦室遭搜索，檢方帶走三箱證物及一台電腦主機。（記者陳逸寬攝）

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