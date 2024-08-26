中廣案、國民黨舊中央黨部追徵案均敗訴 黨產會：一定上訴

台北高等行政法院今日就中廣附隨組織案、國民黨舊中央黨部追徵案宣判，黨產會均敗訴。 （資料照）

2024/08/26 20:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會5年前認定中國廣播公司為國民黨附隨組織，中廣不服提行政訴訟，台北高等行政法院今日判中廣勝訴，可上訴；至於另一件國民黨舊中央黨部追徵案，北高行更一審也判國民黨勝訴。對此，黨產會回應，兩件一定都會提出上訴。

台北高等行政法院由審判長高愈杰、法官周泰德、郭銘禮所組成合議庭認為，中廣早期由國民黨持有股份，後期改由黨營黨營事業華夏公司指派法人股東代表的方式，持續持有中廣股權。

北高行判決認為，中廣確實曾由國民黨實質控制其人事、財務或業務經營，但國民黨2005年將當時持有的96.95%華夏股權，全數過戶給非黨營事業的榮麗公司，代表中廣已脫離國民黨的實質持有及控制，亦即榮麗與中廣間已存在控制、從屬的關係，中廣的董監事也變更為余建新等，而非原本的國民黨代表，故足以表彰國民黨與中廣在實質與形式上都已切割。

北高行遂認定黨產會認定中廣為附隨組織的處分有誤，今判中廣勝訴。

對此，黨產會官員表示，北高行判決不合理，黨產會一定會提出上訴。黨產會的調查是，中廣公司的人事、財務、業務長期受國民黨實質控制。國民黨透過原黨營事業華夏公司，將股權非相當對價，出售給趙少康為代表的好聽等四家公司，中廣公司始脫離國民黨控制。但北高行法官卻認為，國民黨將中廣股權買給榮麗公司，中廣就算脫離國民黨實質控制，明顯不合理。

官員指出，黨產會對中廣公司附隨組織的處分仍有效力，中廣的財產物權依然要送到黨產產審理，該案法律上還沒定讞。

另外，黨產會認定國民黨舊中央黨部是不當取得財產，卻遭國民黨變賣，追徵11億3972萬元。國民黨不服提告，一審判決國民黨敗訴，最高行政法院廢棄發回更審；台北高等行政法院更一審今逆轉改判國民黨勝訴，撤銷黨產會處分，可上訴。

黨產會官員表示，國民黨舊中央黨部案，黨產會也一定提出上訴。北高行這一庭法官接受最高行發回更審理由，將黨產會的追徵「限縮」到除非你能證明國民黨是白拿，或證明國民黨與合理對價相差很大，黨產會才能夠追徵，否則其他都不能追徵，這種看法不太合理，黨產會將提出上訴。

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