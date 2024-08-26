亂象+1！ 吃藏壽司「被吉友跑來討空盤」超火大 網喊：失控啦

藏壽司本期與日本人氣角色《吉伊卡哇（ちいかわ）》合作，推出18款造型扭蛋，包含立體吊飾、徽章及紙膠帶。（擷取自藏壽司臉書）

2024/08/26 20:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藏壽司本期與日本人氣角色《吉伊卡哇（ちいかわ）》合作，推出18款造型扭蛋，包含立體吊飾、徽章及紙膠帶，許多吉友們紛紛前往現場朝聖，希望能轉到立體吊飾。不過爆量的人潮卻造成「藏壽司之亂」，不僅出現高昂的代吃、代抽服務，還為了湊扭蛋點數狂點「濃布丁」，並違反用餐規定將未吃完的餐點偷偷打包外帶，不僅引起員工不滿，也讓真正想吃的客人卻吃不到。

不僅如此，近日一名女網友在Threads上發文表示，昨日去藏壽司吃壽司，別桌的竟然跑來跟她要盤子，讓她抱怨「他X的是怎樣啊？」

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文章發出後引起熱議，許多網友笑喊，「一盤20元賣給他」、「可能想當盤子吧，給他就好，你能省下一筆錢」、「喔喔，他想幫你付錢」、「他想請客但比較害羞」、「有這種事......看來最近可以去吃了，來跟我要盤子我很樂意喔」、「太棒了吧，去吃飯還有人要幫忙付錢」。

另也有許多網友指出，「說真的，我今天吃到差兩盤的時候，也想去跟隔壁桌要三盤，我結帳沒關係，讓我投盤子扭蛋」、「昨天去藏壽司的時候，我看後面的妹妹很想玩扭蛋，我想說當個好人，我把全部的盤子都給他玩了」、「為了抽扭蛋不惜一切」、「好好笑已經失控啦」。

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