為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    亂象+1！ 吃藏壽司「被吉友跑來討空盤」超火大 網喊：失控啦

    藏壽司本期與日本人氣角色《吉伊卡哇（ちいかわ）》合作，推出18款造型扭蛋，包含立體吊飾、徽章及紙膠帶。（擷取自藏壽司臉書）

    藏壽司本期與日本人氣角色《吉伊卡哇（ちいかわ）》合作，推出18款造型扭蛋，包含立體吊飾、徽章及紙膠帶。（擷取自藏壽司臉書）

    2024/08/26 20:39

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藏壽司本期與日本人氣角色《吉伊卡哇（ちいかわ）》合作，推出18款造型扭蛋，包含立體吊飾、徽章及紙膠帶，許多吉友們紛紛前往現場朝聖，希望能轉到立體吊飾。不過爆量的人潮卻造成「藏壽司之亂」，不僅出現高昂的代吃、代抽服務，還為了湊扭蛋點數狂點「濃布丁」，並違反用餐規定將未吃完的餐點偷偷打包外帶，不僅引起員工不滿，也讓真正想吃的客人卻吃不到。

    不僅如此，近日一名女網友在Threads上發文表示，昨日去藏壽司吃壽司，別桌的竟然跑來跟她要盤子，讓她抱怨「他X的是怎樣啊？」

    文章發出後引起熱議，許多網友笑喊，「一盤20元賣給他」、「可能想當盤子吧，給他就好，你能省下一筆錢」、「喔喔，他想幫你付錢」、「他想請客但比較害羞」、「有這種事......看來最近可以去吃了，來跟我要盤子我很樂意喔」、「太棒了吧，去吃飯還有人要幫忙付錢」。

    另也有許多網友指出，「說真的，我今天吃到差兩盤的時候，也想去跟隔壁桌要三盤，我結帳沒關係，讓我投盤子扭蛋」、「昨天去藏壽司的時候，我看後面的妹妹很想玩扭蛋，我想說當個好人，我把全部的盤子都給他玩了」、「為了抽扭蛋不惜一切」、「好好笑已經失控啦」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播