實現選前承諾！ 賴清德萬里老家轉型「礦工紀念館」 明公布最新進度

總統賴清德將萬里老家公益信託，捐作礦工生活文史工作空間，明公布開放方案。（新北市議員張錦豪提供；資料照；本報合成）

2024/08/26 20:00

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德選前被質疑萬里老家違建，為了保障礦區居民居住權益，賴宣布將老家公益信託，適逢就職100天，賴清德也完成選前承諾，委託民進黨明天到萬里老家召開記者會，公布「礦工生活紀念館」啟動開放方案，並公開初期佈置狀況，預計10月正式開放導覽。

2024總統大選期間，國民黨總統候選人侯友宜的凱旋苑（原大群館）遭質疑逃漏稅、收取高價租金，民眾黨總統候選人柯文哲被爆料將農地闢建為停車場來非法收取租金，藍白則質疑賴清德萬里老家違建。賴清德選前也宣布，礦區房屋在區域計畫法施行前的合法既存建築，他有責任保障礦區居民的居住權益，願意把自宅交付信託，並成立礦工生活紀念館提供公益使用。

適逢就職100天，據悉，賴清德已委託民進黨中央黨部，明天上午10時在萬里區中福路老家召開記者會，公布「萬里礦工生活紀念館」啟動方案，以及初期佈置狀況，預計10月正式開放，接受導覽活動，目前規劃由民進黨發言人戴瑋姍、新北市議員張錦豪出席說明，並邀請退休礦工分享。

知情人士說明，賴清德就職前已囑託公證授權律師的工作，辦理後續相關信託事務，同時相關礦區居民居住權益的保障，也由相關單位檢討進行中；為了履行選前的承諾，總統及家人願意在此刻，先委由萬里在地社團管理，將老家提供作為「礦工生活紀念館」供公益使用。

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