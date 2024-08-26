「台瑞典國會議員協會」訪台 外交部盼促進雙邊國會交流

外交部歡迎「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團團長芙娜薇（右二）率團訪台。（外交部提供）

2024/08/26 19:33

〔記者黃靖媗／台北報導〕「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團於本月26日至9月1日訪台，外交部對其來訪表示誠摯歡迎，希望訪團能藉此增進對我國民主發展及兩岸情勢的瞭解，並促進雙邊國會交流。

「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團由瑞典國會雙邊民主推動合作理事會委員芙娜薇（Lotta Johnsson Fornarve）擔任團長，團員包括外交委員會成員、議員韋納霍爾（John Weinerhall），與國防委員會成員、議員哈格斯坦（Göran Hargestam）；訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴、拜會立法院長韓國瑜與外交部長林佳龍，並接受外交部政務次長吳志中款宴，並拜會環境部、國防部、陸委會、交通部民用航空局、衛福部疾管署等機關，就台瑞典雙邊關係、全民國防及區域情勢等議題，與我國政府官員、民意代表及學者專家交換意見。

請繼續往下閱讀...

外交部表示，「台瑞典國會議員協會」多年來持續於國會提出友我質詢與動議，並支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）等國際組織，此次來訪成員都是首次訪台，希望透過訪問增進對我國民主發展及兩岸情勢的瞭解，並促進雙邊國會交流。

外交部強調，台灣與瑞典共享民主、自由及法治等普世價值，我國將持續與瑞典等理念相近國家，強化全球民主陣營的韌性，並推動多元領域的交流合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法