柯文哲5月4300萬現金買立院旁商辦 林延鳳：錢哪來？

民眾黨主席柯文哲5月以4300萬元購入台北市林森南路、濟南路口濟南大樓3樓商辦；妻子陳佩琪被爆看「1.2億豪宅」就在附近。（記者王藝菘攝，本報後製）

2024/08/26 10:09

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遭爆用4300萬買商辦 柯文哲曝現金來源、作為個人辦公室

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員林延鳳今（26）日開記者會揭露，陷入假帳風波的柯文哲5月10日才以本人名義花4300萬元全額現金買入房產，林森南路、濟南路口濟南大樓3樓48.76坪商辦就在立法院附近，他質疑「柯文哲錢從哪裡來？是政治獻金？選舉補助款？還是過去擔任台北市長時來路不明有對價關係的政治獻金」？她要求柯文哲應該交代清楚。

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柯文哲妻子陳佩琪被爆看濟南路「1.2億豪宅」，柯文哲才說以他們夫妻的財力要買1億房子並不困難；林延鳳表示，日前接獲資料後，查證所有權人身分證字號、地址都與柯文哲資料無異，比對第二類戶籍謄本，所有權人是柯文哲，且謄本上無「他項權利部」，顯見是在無任何貸款的情況下購入。

林延鳳說，經查柯文哲信義路現宅、杭州南路老家也全無貸款，代表柯文哲就是以4300萬元全額現金購入，但對比柯文哲2023年11月20日財產申報，兩夫婦存款僅2464萬元，質疑購屋的錢從哪裡來?且剛花了4300萬元買商辦，陳佩琪還繼續看1.2億元豪宅，是否真的「滿手現金」，柯、陳要說明清楚。

她進一步質疑說，柯文哲在8月12日的記者會聲稱漏報政治獻金，誤報支出1817萬餘元，正好和柯文哲「濟南大樓新房」4300萬元價額扣減柯氏夫妻近2500萬元存款的差額相去不遠。

「太過於巧合！」林延鳳質疑，「錢是來自選舉補助款？還是來路不明的資金」，柯文哲必須說清楚，是否在過去8年市長任內有收受任何對價關係的政治獻金？

台北市議員林延鳳今（26）開記者會揭露，柯文哲早在今年5月10日以本人名義，用4300萬元全額現金，在立法院附近的「林森、濟南路口」購入48.76坪的商辦。（記者何玉華攝）

台北市議員林延鳳今（26）開記者會揭露，柯文哲早在今年5月10日以本人名義，用4300萬元全額現金，在立法院附近的「林森、濟南路口」購入48.76坪的商辦。（記者何玉華攝）

台北市議員林延鳳今（26）開記者會揭露，柯文哲早在今年5月10日以本人名義，用4300萬元全額現金，在立法院附近的「林森、濟南路口」購入48.76坪的商辦。（記者何玉華攝）

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