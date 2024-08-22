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    寧夏夜市將封閉修路3個月 攤商9月起僅4分之1攤營業

    台北市大同區寧夏路是著名的「寧夏夜市」觀光景點所在地，如今將採半封閉方式修路。（台北市新建工程處提供）

    台北市大同區寧夏路是著名的「寧夏夜市」觀光景點所在地，如今將採半封閉方式修路。（台北市新建工程處提供）

    2024/08/22 18:09

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市大同區寧夏路是著名的「寧夏夜市」觀光景點所在地，在日間車輛行駛及夜間攤商營業、車流及人潮雙重負載下，鋪面老化破損情形明顯，台北市新建工程處勘查評估後，預定於今年9至11月辦理磚面更新作業，施工範圍於寧夏路（平陽街至民生西路），採半半施工方式（一半封閉施工，一半開放使用），夜市攤商可輪流營業。

    台北市寧夏商圈發展協會理事長林定國受訪表示，施工期間攤商會營業4分之1，並採輪流的方式營業，讓大家都可以賺錢，不至於整個施工期間無收入，也希望能作為其他夜市的參考，未來若其他夜市需要進行施工整修，也可採用此方式，將衝擊減至最少。

    新工處工務科科長蕭志龍說明，大同區寧夏路（平陽街至民生西路）範圍，因日間車輛行駛及晚上夜市活動，經年累月的使用下，除高壓磚路面老化，已有部分磚面鬆動情形產生，經過地方反映，並經新工處專業評估後，納入今年度計畫辦理路面高壓磚更新改善作業。

    蕭志龍指出，除路面高壓磚更新，將一併辦理西側溝蓋板更新作業，並協助市場處辦理寧夏夜市水電管線預埋等工程，預定於113年11月可全部施作完成。

    新工處工務科西區工務所主任劉人豪表示，本次寧夏路（平陽街至民生西路）施工範圍，因緊鄰蓬萊國小及寧夏夜市商圈，施工方式經各單位協商評估後，高壓磚路面施工將採半半施工，初期將全日封閉東側（蓬萊國小側）路面，待東側路面高壓磚施作完成並開放通行後，接續辦理全日封閉西側道路。

    劉人豪補充，施工期間預定自今年9月1日至11月中旬，每日施工期間則為上午8時至下午16時止；施工期間難免造成學校、民眾出入不便及影響攤商生計，新工處深感抱歉、並感謝市民體諒；期許老舊鋪面更新完成後，整體道路品質及平整度大幅躍升，行人和車輛使用道路更加安全順暢。

    台北市大同區寧夏路是著名的「寧夏夜市」觀光景點所在地，如今將採半封閉方式修路。（台北市新建工程處提供）

    台北市大同區寧夏路是著名的「寧夏夜市」觀光景點所在地，如今將採半封閉方式修路。（台北市新建工程處提供）

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