北市青年局推新政策！學生社團活動補助最高2萬 青年實習每月5千

台北市青年局長殷瑋。（資料照）

2024/08/22 17:59

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市青年局於今年6月1日成立，卻常被議員質疑沒在做事，如今將推出新政策，包含提供學生社團、公協會辦青年相關活動，最高補助2萬元，海外實習補助每人10至15萬元，更推出全國首創青年實習津貼，每人每月5000元，相關青年政策最快下半年可上路。不過市議員顏若芳質疑，教育局已有類似社團補助，恐有疊床架屋、大撒幣之虞，應進行跨局處商討再推動。

顏若芳建議，青年局應先與教育局商討，並將補助社團及活動的範圍擴大到學生自治組織層面，如此一來既能與現有社團補助做出區分，更可促進學生在校園的公共參與知能。

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對此，青年局回應，教育局推動「台北市鼓勵高級中等學校學生自治組織分配學生社團活動經費補助計畫」，補助台北市公立高中學生自治組織，採申請制，擇定15校補助，每校每學年額度5萬元，由學生會或其他相關自治組織訂定分配辦法，審核後分配學校學生社團。

青年局說明，目前預計推動台北市政府協助青年多元發展補助要點，適用對象包含台北市公私立大學、專科學校及高級中等學校及人民團體，每案補助最高2萬元，與教育局之計畫，是適用對象、方法及額度皆有不同。

台北市青年局長殷瑋說明今年將推出的新政策，包含多元發展補助、全國首創青年實習津貼、職涯進修補助及創業共享空間租金補助、推動青年赴海外發展等，盼透過各項補助，鼓勵並幫助年輕人多元發展、勇敢追夢。

殷瑋指出，為協助青年自我實現並透過活動學習成長，陪伴青年多元發展，台北市學生社團或相關公協會辦理青年活動，提出相關計畫經青年局審核通過後，便可獲得補助，每年開放100案申請，每次最高可補助2萬元，同個社團或協會不同案可重複申請，跨校活動則可申請5至10萬元。

殷瑋說明，由於不少年輕人實習過程中無薪資，為鼓勵青年於求學階段就投入職前準備工作，提供台北青年每月5000元，最多3個月、1萬5000元的實習津貼；補助青年實體及線上職能相關訓練課程費用最高1萬元；補助台北市創業青年租用共享辦公室，每月最高補助1萬元，最長補助6個月。

針對青年赴海外發展的部分，殷瑋表示，將首創媒合年輕人至海外包含目標國外地方政府、NGO和NPO等處，實習2至3個月，補助每人10至15萬元，讓青年掌握國際發展趨勢並助攻未來職涯發展，並培力青年關注全球各類議題，聚焦多元服務領域，希望讓青年成為具影響力的世界公民。

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