美前駐聯合國大使海莉：面對中國可能侵略 須超前部署、強化同盟

美國前駐聯合國大使海莉今會見賴清德總統時表示，來訪是要展現團結、美國人民支持台灣。（總統府提供）

2024/08/22 13:25

〔記者陳昀／台北報導〕美國前駐聯合國大使海莉今會見賴清德總統時表示，台灣和中國的道德差異在疫情後更明顯，她來訪是要展現團結、美國人民支持台灣，不能等待中國是否真的侵略台灣，必須超前部署，強化同盟關係、擬定計畫，並將明確訊息傳達給全世界。

海莉表示，台灣有一群勇敢的人民，了解自由及民主的重要；共產中國則重視掌權及壓迫，試圖以壓抑人民的方式展現權力。台灣和中國之間的道德差異在新冠疫情期間更為明顯，台灣努力發聲讓全世界知道這個來自中國的病毒，中國卻企圖掩蓋病毒來自中國的事實、不向世界發出警告，其傲慢讓全世界數百萬人失去生命，至今尚未為此負起責任。

海莉表示，她來到台灣是要展現團結，讓台灣人民了解美國人民支持台灣，且樂見台灣取得成功，期盼持續強化相互依賴的台美夥伴關係，不論是在軍事、商業、學術方面，並持續向全世界宣揚民主的重要。

海莉說，她有必要回國告訴美國人民為什麼應該重視台灣，在這個時刻，我們必須保持警醒，我們已看到俄烏戰爭及以哈衝突，不能等待中國是否真的會侵略台灣，必須超前部署，強化同盟關係、擬定計畫，並將明確訊息傳達給全世界。

賴清德表示，感謝海莉擔任駐聯合國常任代表時為台灣仗義執言，為台灣人民無法進入聯合國大廈抱屈，也感謝海莉肯定台灣在COVID-19期間的表現，並強烈主張台灣的健康人權不應被摒除在世界衛生組織（WHO）之外，甚至公開主張台灣應加入國際社會，鼓勵聯合國及國際組織應接納台灣。

賴清德也感謝海莉在台灣面對中國極權威脅的時候，公開呼籲美國及國際社會支持台灣，並主張美國應該要跟台灣簽訂自由貿易協定，以避免被中國打壓、孤立，讓台灣有更大的力量來對抗來自中國的威脅。

賴清德表示，台灣深刻了解地緣政治變化、極權主義興起使全球民主受到強烈的威脅之下，我們位於印太區域第一島鏈，一定會強化自己的國防力量與經濟韌性，跟民主陣營站在一起，共同發揮嚇阻的力量，以備戰達到避戰，用實力求得台海的和平穩定。

最後，賴清德再次感謝海莉公開呼籲國際民主陣營團結，避免極權主義的擴張危及世界的和平穩定，台灣人民充分感受到她的正義力量。

美國前駐聯合國大使海莉今會見賴清德總統時表示，來訪是要展現團結、美國人民支持台灣。（總統府提供）

美國前駐聯合國大使海莉今會見賴清德總統時表示，來訪是要展現團結、美國人民支持台灣。（總統府提供）

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