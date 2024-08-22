下屆考試院還卡關 保訓會新主委東吳教授蔡秀涓9/1上任

下屆考試院還卡關，保訓會新主委東吳大學教授蔡秀涓將於9月1日上任。（考試院提供）

2024/08/22 13:36

〔記者林曉雲／台北報導〕下屆（第14屆）考試院正副院長及考試委員人事案還卡關立法院，不需立院同意的公務人員保障暨培訓委員會主任委員，將由東吳大學教授蔡秀涓接任，預計9月1日上任。

考試院長黃榮村表示，蔡秀涓現為東吳政治學系教授，曾任銓敘部政務次長，在本屆（第13屆）考試院任期中，擔任國家人力資源論壇電子報編輯委員、資料開放小組委員、文官制度編輯委員、考選部考選工作研究委員會委員，相當熟悉近年推行的革新政策及文官制度，相信絕對能帶領保訓會持續向前。

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保訓會現任主委郝培芝將出任駐法國大使，黃榮村於今（22）日考試院會中，頒發一等功績獎章及一等考銓獎章，表彰她任內對保訓制度與文官培育的辛勞與貢獻，並對其即將赴任新職表達誠摯的祝福。

黃榮村表示，郝培芝於保訓會任職期間，致力於完備公務人員權益保障及培訓法制，提出革新方案，績效卓著，包括研修保障法規，提升公務人員權益保障；積極審議保障事件，兼顧程序與實質正義，提升保障事件決定之品質；研修培訓法規，提升訓練成效及品質；茁實高階文官訓練體系，培育跨界韌性優秀施政人才；落實2030雙語政策，建構系統性英語培訓課程，榮獲國際金牌獎肯定；且導入數位治理系列課程，強化數位素養激勵創新。

黃榮村指出，郝培芝行政資歷豐富，感謝她在考試院服務8年多，以其專業及改革決心，為文官制度的變革帶來豐碩成果，郝培芝是法國巴黎第一大學政治學博士畢業，具有國際政治專業，學養俱豐，以她的經歷，就任駐法大使一職，必定能勝任愉快，祝福她在新的工作崗位上萬事順利。

保訓會現任主委郝培芝（右）將出任駐法國大使，考試院長黃榮村（左）今頒發一等功績獎章及一等考銓獎章。（考試院提供）

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