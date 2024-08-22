中華郵政推保育鳥類郵票 一套四枚8/28發售

中華郵政公司以紅隼、松雀鷹、花澤鵟及林鵰等4種保育鳥類猛禽為主題，發行「保育鳥類郵票（113年版）」1套4枚，8月28日發售。（中華郵政提供）

2024/08/22 12:54

〔記者蔡思培／台北報導〕為讓國人透過鳥類欣賞提升保育意識，中華郵政公司以紅隼、松雀鷹、花澤鵟及林鵰等4種保育鳥類猛禽為主題，發行「保育鳥類郵票（113年版）」1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、12元及28元，8月28日發售。

面值6元的郵票圖案為紅隼，紅隼體長約33至39公分，典型曠野性猛禽，以小型動物為主食，經常可見於草地上空覓食，個性活潑。常利用逆風環境懸停於半空中，在海岸濕地、農耕地、淺山地區及中高海拔農地，均有機會見到蹤跡。

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松雀鷹是面值8元的郵票圖案，其體長約25至36公分，雄鳥臉頰灰色、雌鳥為褐色，背翼皆為褐色，是體型最小、最隱密的台灣森林性留鳥猛禽。松雀鷹以低中海拔各式林相為棲地，行蹤隱密目睹機率不高，獨特的「啾~啾啾啾啾」長串叫聲常可於林間聽到。

面值12元的郵票圖案為花澤鵟，其體長約43至50公分，雄鳥黑白分明，頭、胸、背部及翼端為黑色，與腹部及翅膀白色羽翼形成極為鮮明對比，左右兩側中覆羽和背部的黑色連接成明顯「三叉戟」圖形。花澤鵟是台灣顏色對比最鮮明的猛禽之一，雌鳥較斑駁黯淡。由於花澤鵟偏好水田、濕地、草澤環境，別稱「鵲鷂」。

林鵰是面值28元郵票的圖案，其體長約67至81公分，雌雄鳥幾乎同型，全身深褐色，是台灣留鳥中翼展最長、猛禽中體色最深的物種。雌雄鳥棲息於闊葉林及針闊葉混合林、高海拔山區至接近人類聚落的低海拔淺山丘陵。雌雄鳥飛行姿態平穩而壯觀，不做長程遷徙。

中華郵政配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡各1批，提前於8月26日發售。中華郵政也製作預銷首日戳低值封及套票封，再郵票發行當日銷售，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館或至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）選購。

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