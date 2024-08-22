瞎扯「蘇貞昌、陳時中靠疫苗A了1億美元」 吳子嘉賠300萬再被起訴

台北地檢署今依加重誹謗罪起訴美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照）

2024/08/22 12:35

〔記者陳彩玲／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉去年公開指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A了1億美元」，陳時中提告妨害名譽，並求償1000萬元，民事部分，台北地院日前判吳要賠300萬；刑事部分，台北地檢署今依加重誹謗罪起訴吳子嘉。

2022年8月至9月間，吳子嘉在自己經營的YouTube節目中，指衛福部採購BNT的數量，和鴻海創辦人郭台銘要送給我國的數量一樣，但合約總價差一億美金，「陳時中到蘇貞昌這一批人貪污賺一億美金」，並稱陳時中在BNT疫苗採購過程中，有立委吳秉叡、信東製藥公司介入，衛福部因此匯出訂金美金5000萬元，並把合約簽完寄給德國人。

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吳子嘉另於去年5月20日，在電視台網路直播節目中說：「中華民國政府跟BNT德國的公司採購的合約，付了訂金，然後合約變成凍結」、「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美元」、「後來把這個合約變成封存30年不准看」。

對此，蘇、陳提告吳子嘉誹謗。檢方調查時，吳則辯稱，他的消息來源是，曾為上海復興醫藥公司在台代表王秉豐（原名王國綸）提供的對話訊息和文件，從中得知東洋公司的林全代理上海復星BNT，當時是要賣3000萬劑的BNT，1劑平均價格是美金28元，後來吳秉叡、信東製藥及香港雅各臣介入，衛福部改變決策。

檢方查出，香港雅各臣公司與衛福部間的洽談終止日期早於東洋公司，並非香港雅各臣公司介入，而致東洋公司無法與衛福部成立疫苗採購契約，且衛福部未透過香港雅各臣公司與BNT成立任何疫苗採購合約，更無因此產生1億美元價差；此外，吳子嘉唯一的消息來源僅是傳聞，未經查證義務，依誹謗罪起訴。

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