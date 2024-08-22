不勸酒、不追酒 考照再參加機車道駕可獲贈全罩式安全帽

台北市長蔣萬安（右3起）、酒與社會責任促進會理事長王德勤等人參與「我宣誓2.0」記者會，推廣不酒駕、不勸酒、不追酒、懷孕暫拒酒精、未滿18滴酒不沾。（記者林承鴻攝）

2024/08/22 12:04

〔記者林承鴻／台北報導〕酒與社會責任促進會、基北北桃四縣市政府及酒商和交通團體今天舉辦「我宣誓2.0」記者會，除了不酒駕，也要推廣不勸酒、不追酒、懷孕暫拒酒精、未滿18滴酒不沾。另外，暑假是機車考照高峰期，往年7到9月青年機車事故數有上升趨勢，雙北交通局鼓勵民眾參加機車駕駛訓練，台北市民取得機車駕照後，再參加道路安駕訓練，可獲得額外補助，前50名還可獲得全罩式安全帽。

酒與社會責任促進會（TBAF）理事長王德勤表示，過去10年酒駕死傷明顯下降，這是企業跟政府單位密切合作的結果。台北市長蔣萬安說，青年剛考上駕照可能對路線、號誌、路況不熟悉，加上很興奮所以騎的速度可能比較快，台北市18到24歲機車事故傷亡比例，在7到9月間是往上飆的。

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蔣萬安說考上駕照跟真實上路是兩回事，TBAF共同倡議「降低18到24歲機車族群交通事故」，台北市民取得機車駕照後，再到駕訓班參加「道路安駕訓練」完成者，除可獲得額外補助，前50名還可獲贈全罩式安全帽。

TBAF於2017年發起「不酒駕 我行」網路宣誓活動，今年升級為「我宣誓2.0」，新增「賓主盡歡 不勸酒」、「控制飲酒 不追酒」、「懷有身孕 酒精暫拒」、「未滿18 滴酒不沾」，目前已達到30萬人響應，目標2030達到100萬宣誓。

活動最後TBAF協會會員等500人帶著宣傳標語上街，從市政府沿著松高路步行至香堤廣場，號召民眾正視「我宣誓2.0」訴求，呼籲更多人不酒駕，促進公共安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒與社會責任促進會會員、基北北桃縣市政府代表及酒商和相關業者參與「我宣誓2.0」記者會，推廣不酒駕、不勸酒、不追酒、懷孕暫拒酒精、未滿18滴酒不沾。（記者林承鴻攝）

酒與社會責任促進會會員等500人帶著宣傳標語上街，從市政府沿著松高路步行至香堤廣場，號召民眾正視「我宣誓2.0」訴求，呼籲更多人不酒駕。（記者林承鴻攝）

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