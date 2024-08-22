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柯文哲社會性死亡？謝龍介：若選擇掩蓋和說謊 年輕人會離開

國民黨立委謝龍介22日受訪，回應時事議題。（記者廖振輝攝）

國民黨立委謝龍介22日受訪，回應時事議題。（記者廖振輝攝）

2024/08/22 12:27

〔記者劉宛琳／台北報導〕柯文哲政治獻金爭議持續延燒，民進黨立委王世堅認為柯文哲已經社會性死亡，但國民黨立委謝龍介說，不會啦，年輕人有一大部分喜歡柯文哲就是因為柯的直白，只要柯把內部事情坦率的釐清，還是可以回來的；但如果柯開始選擇掩蓋和說謊，年輕朋友就會離他而去。

民眾黨的政治獻金現在被發現有多筆來自上海的捐款，對於是否違反政治獻金法，謝龍介表示，如果捐款當事人是具有中華民國國籍的，人在國外還是可以捐款；但如果人在台灣，當事人是外國人，這是不行的，他就被罰過55萬，只因為捐給他的公司有31%是外資。

謝龍介認為，如果這筆錢監察院沒有糾舉，可能捐款當事人具有中華民國國籍。

對於柯文哲太太陳佩琪幫小孩看豪宅，引發議論，謝龍介認為，時機不對，瓜田底下，早不看晚不看，大家會覺得不妥當。天下父母心，疼孩子都是平常心，但此時不宜。

前中廣董事長趙少康也說，如果是靠著夫妻多年的積蓄去買房子，這是他們的選擇和自由，只是在這個時機上很敏感，因為選總統的帳目到現在還搞不清楚，大家就會想說這時去看豪宅，錢從哪裡來？會讓人有各種聯想，此時不適宜，會啟人疑竇。

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