前日相野田佳彥：賴總統希望台海和平 日本願從旁協助

日本前首相暨立憲民主黨最高顧問、眾議員野田佳彥表示，賴總統希望台海和平，相信賴總統能發揮高度領導統御能力，日本也願意從旁協助。（總統府提供）

2024/08/21 19:25

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天接見日本前首相暨立憲民主黨最高顧問、眾議員野田佳彥時表示，台灣會持續提升國防實力，與日本攜手守護區域及全球的和平穩定，期盼台日簽署雙邊經濟夥伴協定，深化經貿夥伴關係，讓台日合作再升級；野田佳彥說，賴總統希望台海和平，相信賴總統能發揮高度領導統御能力，日本也願意從旁協助。

賴清德指出，面對威權主義擴張，日本政府除了持續強化自我防衛能力，也加強與各國的合作，建構多層次網格狀區域協防網絡，展現維護國際秩序的決心，感謝日本政府及野田前首相等日本友人，對台海安全的重視和支持，台灣會持續提升國防實力，與日本攜手合作，共同守護區域以及全球的和平穩定。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，他上任後宣布打造台灣成為「人工智慧之島」，台灣和日本未來在半導體、人工智慧、次世代通訊等領域，都有很大的合作空間，期盼台日能夠簽署雙邊經濟夥伴協定，深化經貿夥伴關係，讓台日合作再升級，促進彼此進步發展。台灣也會積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），希望在座訪賓發揮影響力，持續給予台灣支持和協助。

野田佳彥表示，賴清德總統520就職演說時特別強調「和平」，代表賴總統希望台海和平，相信賴總統能發揮高度領導統御能力，日本也願意從旁協助。他強調，日本與國際社會充分認同台海和平穩定的重要性，反對以武力片面改變現狀的作法，兩岸的問題必須以和平方式解決，未來也會持續向國際社會發聲。

野田重申，日本支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA），日本也歡迎台灣申請加入CPTPP。訪賓還包括日本眾議員手塚仁雄、伊藤俊輔等，由外交部次長吳志中及日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之及「台灣日本關係協會」祕書長范振國陪同前往晉見總統。

日本前首相暨立憲民主黨最高顧問、眾議員野田佳彥表示，賴總統希望台海和平，相信賴總統能發揮高度領導統御能力，日本也願意從旁協助。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法