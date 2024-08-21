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    京華城案延燒！檢廉再傳3都委作證 政院前秘書長劉玉山現身

    北市都市計畫委員會委員劉玉山。（記者陳彩玲攝）

    北市都市計畫委員會委員劉玉山。（記者陳彩玲攝）

    2024/08/21 19:03

    〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署追查京華城弊案，今再約談北市都市計畫委員會委員白仁德、劉玉山、徐國城作證，訊後均請回。據了解，徐國城曾多次參與會議，傾向贊同容積率增加，至於劉玉山則持中立態度。

    根據資料顯示，白仁德是國立政治大學地政學系教授；劉玉山為前行政院秘書長，2人目前均為現任都委。徐國城則為前都委，於文化大學都市計畫與開發管理學系擔任教授。

    台北市京華城土地容積率於柯市府任內從392％暴增為840％，被質疑圖利威京集團；由於京華城土地容積率突暴增備受質疑，今年4月間有民眾告發柯文哲、彭振聲涉嫌圖利京華城，台北地檢署收案後，交由檢肅黑金專組檢察官指揮廉政署北調組偵辦中。

    台北地檢署近期密集傳訊相關人，12日先以被告身分，傳喚前台北市副市長、前都委會主委彭振聲，訊後限制出境出海及住居；13日以證人身分，約談都委會委員陳春銅、陳明吉；14日再約談曾質疑京華城容積獎勵適法性的6都委會委員作證，包括親民黨主席宋楚瑜之女宋鎮邁、交通大學榮譽退休教授馮正民、交大教授邱裕鈞、交大退休副教授黃台生、建築師薛昭信等人。

    檢方比對8名都委供詞後，19日開始再指揮廉政署約談都委潘一如作證，訊後請回，未移送北檢複訊；昨傳喚都委王价巨、郭瓊瑩，釐清決策過程是否出於本意，還是為市府背書，訊後均請回。

    北市都市計畫委員會委員徐國城。（記者陳彩玲攝）

    北市都市計畫委員會委員徐國城。（記者陳彩玲攝）

    北市都市計畫委員會委員白仁德。（記者陳彩玲攝）

    北市都市計畫委員會委員白仁德。（記者陳彩玲攝）

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