AI推高未來用電需求 第3期溫室氣體管制目標年底出爐

台灣每5年就會訂定新一期的溫室氣體階段管制目標，依法今年必須提出第3期溫室氣體階段管制目標（2026到2030年）。（資料照）

2024/08/21 16:14

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台灣每5年就會訂定新一期的溫室氣體階段管制目標，依法今年必須提出第3期溫室氣體階段管制目標（2026到2030年）。環境部氣候署說，根據台電估算，AI發展會增加未來用電需求，目前各部門正重新盤點更積極的減碳措施，希望年底前能提出更有企圖心的溫室氣體階段管制目標。

為達成國家溫室氣體長期減量目標，氣候變遷因應法延續前身「溫室氣體減量及管理法」，規定每5年為1期修訂溫室氣體階段管制目標，目前執行到第2期（2021到2025年），依法下一期須在開始前2年提出。因此第3期（2026到2030年）的目標需要在今年提出。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴說，根據台電的推估AI發展趨勢可能會增加未來的用電需求量，整體情境與先前預估情境不同，需要會配合AI發展重新檢討既有措施，目前各部門正在重新盤點更積極的減碳計畫，後續還需要協調整合能源、製造、住商等各部門所提的內容等，年底前會提出第3期溫室氣體階段管制目標（2026到2030年）。

環境部氣候變遷署淨零推動組長溫育勇說明，第3期溫室氣體階段管制目標，除了國家目標、電力排放係數目標以外，還有能源、製造、住商、運輸、農業、環境等六個部門的階段管制目標；由於先前各部門盤點出的2030年減量目標，距離國發會訂定的2030年國家自定貢獻（NDC）24％加減1％還差一點，因此行政院永續會請各部門重新盤點減碳策略，提出更嚴格、更具減碳企圖心的目標。

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