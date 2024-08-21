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NCC通過中嘉上層股權變更名單 設防火牆防壟斷

NCC主秘黃文哲（中）今天舉辦記者會。（記者蔡思培攝）

NCC主秘黃文哲（中）今天舉辦記者會。（記者蔡思培攝）

2024/08/21 15:41

〔記者蔡思培／台北報導〕三立股東入股中嘉有媒體壟斷疑慮，國家通訊傳播委員會（NCC）今年初已要求調整股權。NCC今同意中嘉上層的泓順公司新提的9位投資人名單，NCC主秘黃文哲表示，由於此次投資人名單中最大股東陳泰銘，也是鏡電視大股東，NCC也在附負擔條款中訂出防火牆，避免壟斷。

泓順此次提出的名單為9家法人股東，持股比例分別為0.4%至4.5%不等，共計間接持有中嘉15%股權。名單經NCC查察，未發現有違反「有線廣播電視法」第10條、黨政軍條款相關規定，及2018年中嘉案附負擔條款「非經本會核准，參與投資貴公司之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」規定情形。

由於陳泰銘也是鏡電視大股東，外界可能擔憂是否有壟斷、違反2018年中嘉案附負擔條款。黃文哲表示，NCC已經設下防火牆，未來若有任何股權變動都要揭露、且揭露至自然人；且此案許可的相關投資人，未經主管機關許可，不得擔任中嘉所屬12家系統經營者、中嘉數位股份有限公司、泓順投資股份有限公司、泓勝投資股份有限公司、泓策創業投資股份有限公司的董事、監察人及經理人等職務，也不能有直接或間接經營或控制上述公司。

黃文哲表示，NCC要求泓順公司在今年8月31日前交割完畢，由於目前尚未完成，為免投資人辦理程序困擾，NCC暫時先不公告投資人名單。

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