寄生蜂就決定是你了！花改場防蟲害開發新式蜂球 無人機投放超省力

農業部花蓮農業改良場開發新式蜂球，並且可透過無人機與GPS定位投放。（記者楊媛婷攝）

2024/08/21 15:52

〔記者楊媛婷／台北報導〕「寄生蜂，就決定是你了！」為減少農藥使用並防治害蟲，農業部近年推動赤眼卵寄生蜂防治秋行軍蟲與玉米螟，花蓮農改場與文化大學、動植物防檢署、台糖合作開發新式蜂球，透過無人機GPD定位投放，每公頃只要5到10分鐘就可完成，相比過去手釘蜂片效率提高6倍。

秋行軍蟲與玉米螟的天敵之一就是赤眼蜂屬（Trichogramma spp.）的寄生蜂，我國在40年前就開始用赤眼卵蜂片釘在玉米葉片上防治玉米螟，寄生蜂羽化後尋找寄主的卵寄生，抑制害蟲孵化，可用在玉米、甘蔗、高粱等禾本科作物，過去都是用人工貼卵片，費工又費時。

花改場場長楊大吉表示，用人工貼卵片1公頃的農田要放121片，約要花2小時，因此該場團隊開發比較容易投放的新式蜂球，球殼用紙漿製成，投放到田裡後約2週就可被土壤完全分解。

花改場作物環境科副研究員林立表示，為讓蜂球投放可更有效率並精準投放，團隊合作開發「GPS定位投放球體裝置製造技術」，可透過無人機直接投放蜂球，一公頃約投放120顆球，只要5至10分鐘就可以完成，效率提升6倍以上，蜂球施放後約1至2天，赤眼卵寄生蜂就會從蜂球開始羽化飛出，較過去傳統慣行農法用藥減少約2成，增加農民每公頃收益7千元以上。

楊大吉表示，過去無人機通常都用在噴藥、施肥等，這是首度將無人機用在生物防治，相關技術已技轉給民間公司，希望可以更廣泛運用。

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