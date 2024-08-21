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前日相野田佳彥：台灣是重要夥伴 挺台無黨派差異

第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」21日在台北登場，前日本首相野田佳彥應邀出席，並擔任專題演講貴賓。（中央社）

第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」21日在台北登場，前日本首相野田佳彥應邀出席，並擔任專題演講貴賓。（中央社）

2024/08/21 15:42

〔中央社〕日本執政黨、自由民主黨新任總裁熱門人選石破茂14日重申對台支持。立憲民主黨最高顧問、前日相野田佳彥今天指出，台灣是共享民主、自由、人權和法治等基本價值的重要夥伴，日本對台支持和避免危機事態發生並無黨派差異。

野田佳彥訪台，今天於「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」發表專題演講，並接受中央社專訪。

野田佳彥於專題演講時，將台海和平稱為「最有危機感的主題」，他接受中央社專訪時進一步指出，2021年美國總統拜登（Joe Biden）與時任日本首相菅義偉會面後發表日美聯合聲明，納入台海和平與穩定的重要性以及促進兩岸問題的和平解決。

他認為，日中建交以來首次將此表述放進聲明中，「這是劃時代性的舉措」；且同年G7聯合聲明也提及相同內容，日本不斷向國際社會傳遞台海和平與穩定的重要性，日本身為台灣的鄰居，用心傳遞該訊息是最為重要。

他強調，台海乃至於東亞局勢，日本都應積極讓美國、甚至國際社會了解現況，才能進而形成嚇阻力。

日本兩大黨9月舉行總裁選舉，被問及對台支持，野田佳彥指出，「這沒有執政黨和在野黨的差異」，台灣是共享民主、自由、人權和法治等基本價值的重要夥伴，避免發生危機事態也是共識，這在日本並無黨派差異，才有跨黨派議員團訪台。

日本眾議員奧野信亮去年曾在台灣表示，希望能訂定「日版台灣關係法」，作為雙邊關係的基礎；自民黨新任總裁熱門人選石破茂8月14日在台灣表示，日台之間不需要立法作為。

對此，野田佳彥指出，日本台灣交流協會和台灣日本關係協會簽署超過60項協定，成為經濟、環境、文化等領域緊密合作後盾，他了解台日關係的框架問題存在不同聲音，也有進行討論，「但我較重視實務運作」。

總統府資政謝長廷日前卸下8年的駐日代表職務，野田佳彥對謝長廷的台日關係貢獻致謝，他說，立民黨內日台友好議員連盟也在國會舉辦歡送會，相信下任代表將保持同樣信念，期盼日台保持友好關係。

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